Двум одесских барам "досталось" из-за трансляции ЧМ-2018
17 июня, 2018, 20:50
Активисты организации "Неравнодушные" в воскресенье, 17 июня 2018 года, провели в Одессе акцию против популяризации чемпионата по футболу, который проходит в Российской Федерации
Данная акция имела "адресный" характер и касалась 2-х одесских развлекательных заведений: "Стальканат Арт" и "Fresh Market", передает Пушкинская.net.
"Вместо выражения солидарности с теми, кто борется против оккупанта и сохраняет мир в Украине, данные заведения решили, что деньги для них важнее. Несмотря на просьбы активистов, они не отказались от организации трансляций матчей ЧМ-2018", - отметили активисты.
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Представители патриотической организации обклеили входные двери данных заведений тематическими рисунками украинского художника Андрея Ермоленко, в которых он намекнул на причастность РФ к трагедии MH17 и военных преступлений.
- Напомним, 16 июня российское генконсульство в Одессе забросали "окровавленными" футбольными мячами.
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