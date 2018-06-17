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Двум одесских барам "досталось" из-за трансляции ЧМ-2018

Активисты организации "Неравнодушные" в воскресенье, 17 июня 2018 года, провели в Одессе акцию против популяризации чемпионата по футболу, который проходит в Российской Федерации

Данная акция имела "адресный" характер и касалась 2-х одесских развлекательных заведений: "Стальканат Арт" и "Fresh Market", передает Пушкинская.net.

"Вместо выражения солидарности с теми, кто борется против оккупанта и сохраняет мир в Украине, данные заведения решили, что деньги для них важнее. Несмотря на просьбы активистов, они не отказались от организации трансляций матчей ЧМ-2018", - отметили активисты.

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Представители патриотической организации обклеили входные двери данных заведений тематическими рисунками украинского художника Андрея Ермоленко, в которых он намекнул на причастность РФ к трагедии MH17 и военных преступлений.

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