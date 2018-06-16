Футбол на крови: день 3

16 июня, 2018, 23:55

16 июня в России состоялись четыре матча чемпионата мира по футболу

В субботу, 16 июня, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой не дали встретиться с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

В то же время под стенами российского консульства в Одессе состоялась акция с требованием освободить политических заключенных Кремля - участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символично забили голы в ворота Российской Федерации", перебросив их через забор дипломатической миссии.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 78 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 7 получили ранения.

Что касается обстрела гражданской инфраструктуры населенного пункта Новотошковское Луганской области 15 июня, то по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь велся из временно оккупированного российскими войсками населенного пункта Голубовское, с применением минометов 82 калибра.

Три мины попали в многоэтажный жилой дом мирных жителей. Повреждены по меньшей мере 22 квартиры, разрушен фасад здания, выбиты окна. К счастью, никто из людей не пострадал

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает мероприятия по доукомплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Перед отправлением на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей кандидаты, которые имеют боевой опыт или свое время проходили службу в подразделениях специального назначения и воздушно-десантных войск, проходят подготовку в учебных центрах российских частных военных компаний и ВС РФ. Формирование снайперских подразделений осуществляется из числа кадровых военнослужащих ВС РФ и российских наемников.

На чемпионате мира по футболу 16 июня состоялось четыре игры:

Франция - Австралия 2:1

Аргентина - Исландия 1:1

Перу - Дания 0:1

Хорватия - Нигерия