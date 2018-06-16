Консульство РФ в Одессе забросали "кровавыми" мячами
Примерно 20 участников патриотических организаций провели пикет диппредставительства с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России, передает Думская.net.
По словам организаторов пикета - представителей одесского отделения "Автомайдана", - мировое сообщество должно игнорировать чемпионат, поскольку он проводится в стране, которая не соблюдает международных законов и общечеловеческих норм морали.
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"Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство. Мы сегодня пришли, чтобы поддержать их. Сегодня пошел 34 день голодовки Сенцова, а мы даже не знаем, что с ним, нашего омбудсмена к нему не пустили", - рассказал представитель "Автомайдана" Юрий Батыр.
По словам Батыра, этой акцией они хотят поддержать политзаключенных и напомнить международному сообществу, что Россия - это страна-террорист.
В итоге участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символично забили голы в ворота Российской Федерации", перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.
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