Консульство РФ в Одессе забросали "кровавыми" мячами

16 июня, 2018, 20:54

Акция с требованием освободить политических заключенных Кремля состоялась сегодня, 16 июня 2018 года, под стенами российского консульства в Одессе

Примерно 20 участников патриотических организаций провели пикет диппредставительства с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России, передает Думская.net.

По словам организаторов пикета - представителей одесского отделения "Автомайдана", - мировое сообщество должно игнорировать чемпионат, поскольку он проводится в стране, которая не соблюдает международных законов и общечеловеческих норм морали.

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"Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство. Мы сегодня пришли, чтобы поддержать их. Сегодня пошел 34 день голодовки Сенцова, а мы даже не знаем, что с ним, нашего омбудсмена к нему не пустили", - рассказал представитель "Автомайдана" Юрий Батыр.

По словам Батыра, этой акцией они хотят поддержать политзаключенных и напомнить международному сообществу, что Россия - это страна-террорист.

В итоге участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символично забили голы в ворота Российской Федерации", перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.