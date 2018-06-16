 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Буковине неплательщиков алиментов заставляют убирать, чтобы оплатили долги

Двух должников, которые более 6 месяцев не платили деньги своим детям, привлекли к ответственности в селе Ивановцы Кельменецкого района

Они занимаются уборкой, а деньги, заработанные во время таких работ, пойдут на погашение задолженности по уплате алиментов, пишет Молодой буковинец.

"С начала нынешнего года почти 6 тыс. буковинских детей получили свыше 16 млн грн алиментов. 7 млн грн алиментов удалось взыскать уже после того, как к должникам были применены соответствующие санкции", - отметил и.о. начальника управления Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черновицкой области Михаил Бабий.

Кроме того, с начала действия закона уже ограничили в правах почти 2 тыс. буковинцев, задолжавших алименты своим детям.

Суд уже назначил выполнения общественно-полезных работ 10 мужчинам в Кельменецком и Сокирянском районах, еще более 100 протоколов о совершении административных правонарушениях находятся на рассмотрении в судах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

16 июня, 2018 суббота

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать