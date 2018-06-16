На Буковине неплательщиков алиментов заставляют убирать, чтобы оплатили долги
Они занимаются уборкой, а деньги, заработанные во время таких работ, пойдут на погашение задолженности по уплате алиментов, пишет Молодой буковинец.
"С начала нынешнего года почти 6 тыс. буковинских детей получили свыше 16 млн грн алиментов. 7 млн грн алиментов удалось взыскать уже после того, как к должникам были применены соответствующие санкции", - отметил и.о. начальника управления Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черновицкой области Михаил Бабий.
Кроме того, с начала действия закона уже ограничили в правах почти 2 тыс. буковинцев, задолжавших алименты своим детям.
Суд уже назначил выполнения общественно-полезных работ 10 мужчинам в Кельменецком и Сокирянском районах, еще более 100 протоколов о совершении административных правонарушениях находятся на рассмотрении в судах.
- Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов" (закон "Чужих детей не бывает").
- Единый реестр должников алиментов заработал 5 февраля 2018 года. Среди других известных фамилий там обнаружили народного депутата Сергея Каплина.
- В Минюсте призывают перед женитьбой проверять своих избранников в списке должников.
- Начиная с апреля, долги по алиментам начали взымать с заработной платы.
- 8 марта в министерстве юстиции сообщили, что на принудительные работы отправили уже 4,5 тыс. алиментщиков.
- По состоянию на 2 мая официально сообщалось, что государственными исполнителями с неплательщиков алиментов уже взыскано 1,1 млрд грн задолженности.
- По словам заместителя министра юстиции, доктора юридических наук Светланы Глущенко, до конца 2018 года в Украине полностью исчезнет задолженность по алиментам.
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