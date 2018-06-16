На Буковине неплательщиков алиментов заставляют убирать, чтобы оплатили долги

16 июня, 2018, 19:27

Двух должников, которые более 6 месяцев не платили деньги своим детям, привлекли к ответственности в селе Ивановцы Кельменецкого района

Они занимаются уборкой, а деньги, заработанные во время таких работ, пойдут на погашение задолженности по уплате алиментов, пишет Молодой буковинец.

"С начала нынешнего года почти 6 тыс. буковинских детей получили свыше 16 млн грн алиментов. 7 млн грн алиментов удалось взыскать уже после того, как к должникам были применены соответствующие санкции", - отметил и.о. начальника управления Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черновицкой области Михаил Бабий.

Кроме того, с начала действия закона уже ограничили в правах почти 2 тыс. буковинцев, задолжавших алименты своим детям.

Суд уже назначил выполнения общественно-полезных работ 10 мужчинам в Кельменецком и Сокирянском районах, еще более 100 протоколов о совершении административных правонарушениях находятся на рассмотрении в судах.