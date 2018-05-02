С украинцев стянули уже 1,1 млрд грн алиментов с начала года

2 мая, 2018, 13:59

Благодаря так называемому закону "чужих детей не бывает" государственными исполнителями с неплательщиков алиментов уже взыскано 1,1 млрд грн

Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, сообщает пресс-центр правительственного портала.

Она отметила, что из этих денег 355 млн грн взыскано благодаря применению установленных законодательством ограничений.

В частности, с 6 февраля уже вынесено 118 140 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины, 119 231 - в праве управлять транспортными средствами, 119 116 - в праве пользования оружием, 119 120 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ. Более того, за неуплату алиментов в розыск объявили 8778 украинцев.

"На данный момент на выполнении находится 497,1 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это число уменьшилось на 34,6 тыс. документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года", - отметила Глущенко.