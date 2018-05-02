С украинцев стянули уже 1,1 млрд грн алиментов с начала года
Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, сообщает пресс-центр правительственного портала.
Она отметила, что из этих денег 355 млн грн взыскано благодаря применению установленных законодательством ограничений.
В частности, с 6 февраля уже вынесено 118 140 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины, 119 231 - в праве управлять транспортными средствами, 119 116 - в праве пользования оружием, 119 120 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.
Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ. Более того, за неуплату алиментов в розыск объявили 8778 украинцев.
"На данный момент на выполнении находится 497,1 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это число уменьшилось на 34,6 тыс. документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года", - отметила Глущенко.
- Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект №7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".
- Единый реестр должников алиментов заработал 5 февраля 2018 года. Среди других известных фамилий там нашли народного депутата Сергея Каплина.
- В Минюсте призывают перед женитьбой проверять своих женихов в списке должников.
- А с апреля долги по алиментам будут взыскивать с заработной платы.
- 8 марта в министерстве юстиции сообщили, что на принудительные работы отправили уже 4,5 тыс.алиментщиков.
- По словам Светланы Глущенко, до конца 2018 года в Украине полностью исчезнет задолженность по алиментам.
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