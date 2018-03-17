До конца 2018 года в Украине полностью исчезнет задолженность по алиментам, - Минюст

17 марта, 2018, 16:22

Минимальный размер алиментов в Украине может вырасти, а до конца текущего 2018 года задолженности по их выплате не будет как явления

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, находясь во Львове, передает Еспресо.TV.

По ее словам, таким образом выплаты будут выше, чем нынешние 900 грн.

Кроме того, будет введена законодательная норма, согласно которой во время развода родителей ребенок будет равноправным субъектом распределения имущества.

При этом для тех, кто добровольно платит алименты введут социальные гарантии и налоговые льготы.

"До конца года такого явления, как неуплата алиментов, в Украине вообще не будет", - отметила Глущенко.

А еще с апреля Министерство юстиции начнет масштабную кампанию по возврату задолженности по выплате заработной платы. Чиновники будут действовать по тому же алгоритму, что в вопросе взымания задолженных алиментов.

"Благодаря действию этого закона было взыскано более 77 млн грн. Это весомая сумма и мы можем сравнивать ее с другими данными предыдущих периодов. И мы понимаем, что эти цифры являются колоссальными", - отметила заместитель министра.