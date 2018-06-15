Владелец "Волги", в которой подорвались дети, оказался бойцом АТО

15 июня, 2018, 14:58

Собственником автомобиля "Волга", на котором 14 июня в Киеве подорвались четверо детей, бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает Еспресо.TV.

По информации, мужчина 1977 года рождения был участником боевых действий в составе Вооруженных сил Украины. Сейчас владелец "Волги" находится в отделении полиции в Киеве и дает объяснения.

Крищенко также добавил, что виновник трагедии не сбежал после взрыва в Ривненскую область, где его задержали, а находился там некоторое время до этого.

По предварительной информации, на месте инцидента изъяли фрагменты гранаты ргд-5. Но точно об этом можно будет сказать после проведения экспертизы.

Установлено, что взрывноq предмет находился в коробке. Когда одна из пострадавших взяла ее в руки - та взорвалась.

Сейчас есть несколько версий инцидента.

"Есть несколько версий, в том числе рассматриваем ту, что сам владелец заложил, но не исключаем, что кто-то другой заложил, потому что автомобиль долгое время находился без присмотра", - сказал Крищенко.

Кроме того, полиция не исключает возможность террористического акта. Эта версия проверяется наряду с сотрудникам СБУ.

По словам Крищенко, полиция открыла дело по статье 263 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ).

При этом пока подозрение никому не предявлено, поскольку устанавливаются возможные виновники трагедии.