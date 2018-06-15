Владелец "Волги", в которой подорвались дети, оказался бойцом АТО
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает Еспресо.TV.
По информации, мужчина 1977 года рождения был участником боевых действий в составе Вооруженных сил Украины. Сейчас владелец "Волги" находится в отделении полиции в Киеве и дает объяснения.
Крищенко также добавил, что виновник трагедии не сбежал после взрыва в Ривненскую область, где его задержали, а находился там некоторое время до этого.
По предварительной информации, на месте инцидента изъяли фрагменты гранаты ргд-5. Но точно об этом можно будет сказать после проведения экспертизы.
Установлено, что взрывноq предмет находился в коробке. Когда одна из пострадавших взяла ее в руки - та взорвалась.
Сейчас есть несколько версий инцидента.
"Есть несколько версий, в том числе рассматриваем ту, что сам владелец заложил, но не исключаем, что кто-то другой заложил, потому что автомобиль долгое время находился без присмотра", - сказал Крищенко.
Кроме того, полиция не исключает возможность террористического акта. Эта версия проверяется наряду с сотрудникам СБУ.
По словам Крищенко, полиция открыла дело по статье 263 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ).
При этом пока подозрение никому не предявлено, поскольку устанавливаются возможные виновники трагедии.
- Напомним, происшествие случилось 14 июня в Святошинском районе столицы по ул. Чернобыльской. В "Волге" взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.
- Как сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун, трое детей имеют стабильное состояние, один ребенок находится в коме.
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