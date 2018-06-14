Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира
14 июня, 2018, 11:07
Василий Ломаченко продолжает лидировать в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии ESPN
Об этом сообщает ESPN.
Вслед за Ломаченко в рейтинге расположился американец Теренс Кроуфорд, который обошел казахстанца Геннадия Головкина. Далее расположились американцы Эррол Спенс и Майки Гарсия, японец Наойя Инуэ, тайландець Срисакет Сор Рунгвисаи, россиянин Сергей Ковалев, американец Деонтей Уайлдер, и британец Энтони Джошуа.
- Накануне был обнародован новый рейтинг журнала The Ring, в котором Ломаченко идет на втором месте, а чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик - на десятом.
- Александр Усик призвал WBSS наконец назначить дату боя с россиянином Муратом Гассиевым.
- Сегодня казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес договорились о бое-реванше, который должен состояться 15 сентября в Лас-Вегасе.
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