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Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира


фото: Bloody Elbow
Василий Ломаченко продолжает лидировать в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии ESPN

Об этом сообщает ESPN.

Вслед за Ломаченко в рейтинге расположился американец Теренс Кроуфорд, который обошел казахстанца Геннадия Головкина. Далее расположились американцы Эррол Спенс и Майки Гарсия, японец Наойя Инуэ, тайландець Срисакет Сор Рунгвисаи, россиянин Сергей Ковалев, американец Деонтей Уайлдер, и британец Энтони Джошуа.

  • Накануне был обнародован новый рейтинг журнала The Ring, в котором Ломаченко идет на втором месте, а чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик - на десятом.
  • Александр Усик призвал WBSS наконец назначить дату боя с россиянином Муратом Гассиевым.
  • Сегодня казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес договорились о бое-реванше, который должен состояться 15 сентября в Лас-Вегасе.
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