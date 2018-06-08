Ломаченко рассказал, как одной левой победил Линареса
Об этом украинец заявил в эфире радиопередачи The Knockdown 3 Rule.
По словам Ломаченко, он почувствовал боль в правом плече во втором раунде и в дальнейшем не мог демонстрировать все свои возможности.
"Я выбросил правый боковой и почувствовал боль. И под конец второго раунда я выбросил еще один такой удар и понял, что моей руке конец. Плечо все время болело, поэтому я мог бить прямые, иногда апперкоты, но не мог бить боковые. Но я не должен был дать Линаресу понять, что у меня проблемы. Поэтому я все время давил на него и работал левой рукой", - сказал Ломаченко в интервью The 3 Knockdown Rule.
Это уже не первый случай, когда украинец был вынужден сражаться фактически одной рукой. В ноябре 2014 года Ломаченко в Макао (Китай) в бою против таиландца Чонлатрана Пирийяпиньйо травмировал в седьмом раунде левую руку и остаток поединка наносил удары одной правой. Это не помешало украинцу довести встречу до уверенной победы по очкам.
- 12 мая в Нью-Йорке Василий Ломаченко победил венесуэльца Хорхе Линареса техническим нокаутом в 10 раунде.
- На этой неделе украинца прооперировали в Лос-Анджелесе, где его поддержали знаменитые голливудские актеры Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.
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