Ломаченко рассказал, как одной левой победил Линареса

8 июня, 2018, 11:53

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как почти весь бой против Хорхе Линареса боксировал с травмой

Об этом украинец заявил в эфире радиопередачи The Knockdown 3 Rule.

По словам Ломаченко, он почувствовал боль в правом плече во втором раунде и в дальнейшем не мог демонстрировать все свои возможности.

"Я выбросил правый боковой и почувствовал боль. И под конец второго раунда я выбросил еще один такой удар и понял, что моей руке конец. Плечо все время болело, поэтому я мог бить прямые, иногда апперкоты, но не мог бить боковые. Но я не должен был дать Линаресу понять, что у меня проблемы. Поэтому я все время давил на него и работал левой рукой", - сказал Ломаченко в интервью The 3 Knockdown Rule.

Это уже не первый случай, когда украинец был вынужден сражаться фактически одной рукой. В ноябре 2014 года Ломаченко в Макао (Китай) в бою против таиландца Чонлатрана Пирийяпиньйо травмировал в седьмом раунде левую руку и остаток поединка наносил удары одной правой. Это не помешало украинцу довести встречу до уверенной победы по очкам.