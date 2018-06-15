38 стран просят генсека ООН обсудить политзаключенных с Путиным

15 июня, 2018, 09:23

38 стран направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой обсудить украинских политзаключенных с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в течение ЧМ-2018

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что среди стран, в частности, США, Франция, Великобритания, ряд стран ЕС, Австралия, Канада, Грузия, Турция и Молдова.

Государства призвали генсека поднять тему заключенных в России украинцев во время запланированных на следующую неделю переговоров с Путиным.

"Мы приветствуем привлечение ООН к этим вопросам и поощряем дальнейшие шаги относительно тяжелой судьбы незаконно удерживаемых", - отмечается в письме.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко передал Гутерришу письма вместе со списком из десятков "пленников Кремля", среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых и Николай Карпюк.