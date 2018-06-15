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38 стран просят генсека ООН обсудить политзаключенных с Путиным

38 стран направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой обсудить украинских политзаключенных с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в течение ЧМ-2018

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что среди стран, в частности, США, Франция, Великобритания, ряд стран ЕС, Австралия, Канада, Грузия, Турция и Молдова.

Государства призвали генсека поднять тему заключенных в России украинцев во время запланированных на следующую неделю переговоров с Путиным.

"Мы приветствуем привлечение ООН к этим вопросам и поощряем дальнейшие шаги относительно тяжелой судьбы незаконно удерживаемых", - отмечается в письме.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко передал Гутерришу письма вместе со списком из десятков "пленников Кремля", среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых и Николай Карпюк.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
  • Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда они договорились посетить 34 заключенных с обеих сторон.
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