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Суд разрешил снять электронный браслет с заместителя Труханова

Павел Вугельман
Павел Вугельман
фото: dumskaya
Соломенский районный суд Киева принял решение о снятии электронного браслета с заместителя председателя Одесского городского совета Павла Вугельмана

Об этом говорится в постановлении суда.

Отмечается, что прокурор САП Валентин Мусияка обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Вугельмана, на 2 месяца.

Суд постановил частично удовлетворить ходатайство. Продлить подозреваемому срок действия обязанностей, возложенных на него постановлением следственного судьи, до 6 августа 2018 года.

В частности, Вугельман не может отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; должен прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ и уведомлять детективов, прокурора или суд об изменении места жительства. Также он должен воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение свои паспорта.

Ранее, помимо названных обязанностей, Вугельман был обязан носить электронный браслет.

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