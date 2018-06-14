Суд разрешил снять электронный браслет с заместителя Труханова
Об этом говорится в постановлении суда.
Отмечается, что прокурор САП Валентин Мусияка обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Вугельмана, на 2 месяца.
Суд постановил частично удовлетворить ходатайство. Продлить подозреваемому срок действия обязанностей, возложенных на него постановлением следственного судьи, до 6 августа 2018 года.
В частности, Вугельман не может отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; должен прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ и уведомлять детективов, прокурора или суд об изменении места жительства. Также он должен воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение свои паспорта.
Ранее, помимо названных обязанностей, Вугельман был обязан носить электронный браслет.
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- Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов является подозреваемым по делу о хищении средств во время покупки мэрией Одессы здания в частной структуры по завышенной цене.
- 15 февраля Соломенский райсуд Киева избирал меру Одессы меру пресечения. В конце Труханова отпустили на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова. Его заместителя Вугельмана отпустили на поруки нардепов из "Возрождения" и "Опоблоку".
- 1 июня антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.
- 12 июня Соломенский райсуд Киева вернул заграничный паспорт и разрешил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову.
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