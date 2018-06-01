Собрали достаточно доказательств: САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова

1 июня, 2018, 11:18

Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета

Об этом сообщает пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что считают достоверными собранные доказательства для составления обвинительного акта в уголовном производстве по подозрению Одесского городского головы, служащих горсовета и других лиц в завладении средствами городского бюджета в особо крупных размерах в результате приобретения по заведомо завышенной цене помещений бывшего одесского завода "Краян".

Следователи установили, что цена зданий, которая была указана в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО "Элит Девелопмент" как продавцом, методика проведения оценки была поставлена под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн. грн было завизировано "с замечаниями", которые изложены отдельным документом.

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Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения горсоветом о его покупке за 185 млн. грн было приобретено другой фирмой всего за 4 млн. грн и внесено в уставной капитал ООО "Элит Девелопмент".

Однако Одесский городской голова, его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии городского совета сообщили депутатам заведомо ложную информацию о принятии решения лишь на предоставление согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене, о готовности помещения к использованию и наличие в нем ремонта типа "эконом", о создании именно в предложенном к продаже помещении центра предоставления социальных услуг в формате "Прозрачный офис" в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 08.08.2016 № 578-р, и соответственно софинансирование расходов на его ремонт и обустройство за счет средств государственного и местного бюджетов.

При этом обоснование необходимости принятия решения о приобретении помещения также касалось вроде и реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение было приобретено именно за 185 млн. грн. (по вдвое более высокой цене, установленной в ходе расследования), однако предмет преступления – денежные средства в сумме 185 млн. грн. были вовремя арестованы судом по ходатайствам антикоррупционных органов.

"По поручению прокурора детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 31.05.2018 восьмерым подозреваемым и их защитникам открыто материалы досудебного расследования для ознакомления", - подытожили в САП.

Напомним, Геннадий Труханов является подозреваемым по делу о хищении средств во время покупки мэрией Одессы здания в частной структуры по завышенной цене.

Обвинение просило для Геннадия Труханова ареста с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. 30 млн грн залога требовали для заместителя мэра Одессы и по 10 млн грн каждому из других участников указанного производства. Всего в деле было объявлено 8 подозрений.

15 февраля Соломенский райсуд Киева избирал меру Одессы меру пресечения. В конце Труханова отпустили на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова. Его заместителя отпустили на поруки нардепов из "Возрождения" и "Опоблоку".

Также САП обратилась в суд с просьбой отстранить Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана от выполнения служебных обязанностей и требует ареста имущества мэра Одессы.

НАБУ и САП объяснили схему завладения денежными средствами Одесского городского бюджета при продаже зданий ОАО "ХК "Краян".