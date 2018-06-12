 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Труханову вернули паспорт и разрешили выезд за границу, - адвокат


фото: radiosvoboda
Соломенский райсуд Киева вернул заграничный паспорт и разрешил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в хищении средств городского бюджета

Об этом сообщил адвокат Одесского городского головы Александр Лысак, передает “Украинская правда”.

По словам адвоката, суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении ограничительных мер для Труханова.

Он отметил, что, в частности, суд вернул ему загранпаспорта, разрешил выезжать за пределы Украины и не сообщать о своем месте проживания, а также позволил общаться с другими фигурантами дела, кроме свидетелей стороны обвинения и отдельных юридических лиц.

Читайте также: Кто такой мэр Труханов и почему его судят

Кроме того, адвокат уточнил, что суд разрешил общаться с Трухановым и другим фигурантам, которым было сообщено о подозрении.

"Поскольку на протяжении досудебного следствия он ни разу не мог реализовать свое право, как городской голова, на выезд в составе делегации за пределы Украины, теперь такая возможность у него есть. Он может свободно передвигаться", - отметил Лысак.

Однако адвокат сообщил, что в случае приглашения или срочного выезда Труханова, в том числе, в составе делегации, он сообщит детективам и прокурорам о том, что имеет намерение выехать за пределы Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать