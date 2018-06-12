Труханову вернули паспорт и разрешили выезд за границу, - адвокат

12 июня, 2018, 18:24

Соломенский райсуд Киева вернул заграничный паспорт и разрешил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в хищении средств городского бюджета

Об этом сообщил адвокат Одесского городского головы Александр Лысак, передает “Украинская правда”.

По словам адвоката, суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении ограничительных мер для Труханова.

Он отметил, что, в частности, суд вернул ему загранпаспорта, разрешил выезжать за пределы Украины и не сообщать о своем месте проживания, а также позволил общаться с другими фигурантами дела, кроме свидетелей стороны обвинения и отдельных юридических лиц.

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Кроме того, адвокат уточнил, что суд разрешил общаться с Трухановым и другим фигурантам, которым было сообщено о подозрении.

"Поскольку на протяжении досудебного следствия он ни разу не мог реализовать свое право, как городской голова, на выезд в составе делегации за пределы Украины, теперь такая возможность у него есть. Он может свободно передвигаться", - отметил Лысак.

Однако адвокат сообщил, что в случае приглашения или срочного выезда Труханова, в том числе, в составе делегации, он сообщит детективам и прокурорам о том, что имеет намерение выехать за пределы Украины.