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СМИ заявили, что Трамп назвал Крым "русским" на саммите G7

По данным источников, президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7, что Крым является русским, поскольку все, кто живут на полуострове, говорят на русском

Заявление Трампа прозвучало во время ужина в рамках саммита в Канаде, информирует BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина – одно из наиболее коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Издание отмечает, что непонятно, были ли комментарии Трампа шутками, или они сигнализируют о смене внешней политики США. Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

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