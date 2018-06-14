СМИ заявили, что Трамп назвал Крым "русским" на саммите G7
14 июня, 2018, 19:13
По данным источников, президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7, что Крым является русским, поскольку все, кто живут на полуострове, говорят на русском
Заявление Трампа прозвучало во время ужина в рамках саммита в Канаде, информирует BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина – одно из наиболее коррумпированных государств мира", отмечает источник.
Издание отмечает, что непонятно, были ли комментарии Трампа шутками, или они сигнализируют о смене внешней политики США. Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.
- Как сообщалось, лидеры G7 поддержали Украину в итоговом коммюнике. В коммюнике на восьми страницах лидеры стран Большой семерки пообещали продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, они в очередной раз осудили незаконную аннексию Крыма.
- Трамп заявил, что мог бы обсудить с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Украине, если бы последний посетил саммит G7.
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