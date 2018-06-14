СМИ заявили, что Трамп назвал Крым "русским" на саммите G7

14 июня, 2018, 19:13

По данным источников, президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7, что Крым является русским, поскольку все, кто живут на полуострове, говорят на русском

Заявление Трампа прозвучало во время ужина в рамках саммита в Канаде, информирует BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина – одно из наиболее коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Издание отмечает, что непонятно, были ли комментарии Трампа шутками, или они сигнализируют о смене внешней политики США. Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.