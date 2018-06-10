Лидеры G7 поддержали Украину в итоговом коммюнике

10 июня, 2018, 07:35

Лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ

Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам саммита G7 в Канаде.

"Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ", - подчеркивается в документе.

"Мы напоминаем, что продление санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в рамках "нормандского формата" и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине.

Если того потребуют наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия", - заявили лидеры стран G7.

Кроме того, "Большая семерка" призвала Россию "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима".

При этом в G7 согласились "продолжать привлекать РФ к разрешению региональных кризисов и глобальных вызовов".

"Мы и дальше будем поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи", - говорится в коммюнике.