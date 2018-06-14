Трамп: я бы мог обсудить Украину с Путиным, если бы он был на саммите G7

14 июня, 2018, 09:26

Президент США Дональд Трамп мог бы обсудить с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Украине, если бы последний посетил саммит G7

Об этом американский глава заявил во время интервью каналу Fox News.

Президент ответил, что недавний саммит "Большой семерки" с другими мировыми лидерами в Квебеке был "неустойчивым" и объяснил, почему призвал вернуть к G7 Россию.

"Знаете, мы, наверное, тратим 25 процентов нашего времени на разговоры о России, и я тогда сказал, что было бы лучше, если бы они были здесь (на саммите, - ред.). Я не" за "Россию, я" за "Соединенные Штаты", - отметил Трамп.

По его словам, если бы Путин присутствовал на той встрече, они могли бы использовать эту возможность для обсуждения ситуации в Сирии и Украины.

"Если бы он присутствовал, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для всего мира, хорошо для страны и для него", - подытожил Трамп.