Гривня возглавила список самых крепких валют относительно доллара, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg.
С начала 2018 г. украинская гривня укрепилась на 7,5% к доллару, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.
Издание отмечает, что национальная денежная единица укрепляется несмотря на экономический кризис, военный конфликт на востоке Украины и высокий уровень коррупции.
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По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, среди основных задач для укрепления валюты есть предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.
Сейчас НБУ установил учетную ставку на отметке 17% и пока не планирует ее снижать.
"Не думаю, что мы сможем облегчить кредитно-денежную политику, пока не увидим стремительного падения инфляции. Жесткая монетарная политика позволит нам вывести инфляцию на нужный нам уровень до середины следующего года, не раньше", - добавил Чурий.
- В январе украинскую гривню признали самой недооцененной валютой в мире по индексу Биг-Мака.
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