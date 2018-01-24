Курс доллара должен быть на уровне 8,9 грн/$, - индекс Биг-Мака

24 января, 2018, 21:40

Украинская гривня стала самой недооцененной валютой в мире по индексу Биг-Мака

Об этом сообщил The Economist.

Согласно данным издания, бургер Биг-Мак в украинском Макдональдсе в январе 2018 года стоил $1,64, тогда как в США его цена - $5,28. Это означает, что гривня недооценена к доллару на 69%, а курс доллара должен быть на уровне 8,9 грн/$, отмечает издание.

В списке из 43 стран Украина занимает последнее место. Выше нее располагаются Египет, Малайзия и Россия. При этом, согласно рейтингу, только в трех странах мира валюта считается переоцененной - это Швейцария, Норвегия и Швеция. Самый дорогой Биг-Мак продают в Швейцарии: его стоимость там составляет $6,76.

The Economist рассчитывает индекс Биг-Мака с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бутерброд, выпускаемый компанией McDonald's повсеместно.

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Существует "сырой" индекс и скорректированный на долю ВВП страны на душу населения. Украинская гривня представлена лишь в первом из них.

Некоторые экономисты отрицательно относятся к оценке валют с помощью бургера, мотивируя свою критику тем, что цена еды зависит от стоимости товаров, аренды и других ценообразующих факторов, а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены. Кроме того, индекс показывает ситуацию не в экономике в целом, а лишь на потребительском рынке.

Впрочем, индекс Биг-Мака не позиционируется как точный показатель. Однако, он стал мировым стандартом и включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее чем 20 академических исследований.