В Киеве неизвестные "заминировали" четыре станции метро

13 июня, 2018, 07:20

Ночью 13 июня неизвестные сообщили о минировании четырех станций Киевского метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба КП.

Сообщение касалось станций "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская". Их закрыли для пассажиров и провели проверку.

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По результатам проверки взрывоопасных предметов не обнаружили. Метро работает в обычном режиме.