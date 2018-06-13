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В Киеве неизвестные "заминировали" четыре станции метро

Ночью 13 июня неизвестные сообщили о минировании четырех станций Киевского метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба КП.

Сообщение касалось станций "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская". Их закрыли для пассажиров и провели проверку.

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По результатам проверки взрывоопасных предметов не обнаружили. Метро работает в обычном режиме.

  • Напомним, правоохранители установили, что волна ложных заявлений в полицию о заминировании заведений массового скопления населения во Львове была осуществлена с российских адресов.
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