Фейковые минирования во Львове устраивают из России, - СБУ
Об этом сообщил глава областного управления Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает Львовский портал.
По его словам, сначала сообщение о заминировании злоумышленники осуществляли с электронных адресов, которые были зарегистрированы на анонимных серверах в России. Их заблокировали.
Впоследствии фейковые сообщения стали отправлять с одного из электронных адресов международного сервера. Однако следователи выяснили, что новый IP-адрес пользователя, который создал и использовал эту электронную почту, есть в городе Омск (Россия).
"Сейчас мы прорабатываем и определяем, насколько уместно каждый раз реагировать на сообщения, которые поступают по три раза в день, и при этом "минируют" одни и те же торговые или бизнес центры. Но, конечно, мы обязаны на это реагировать", - добавил он.
- 10 июня во Львове "заминировали" торгово-развлекательный центр "Кинг-Кросс Леополис". Оттуда эвакуировали 2 тыс. 700 человек, взрывного устройства не обнаружили.
- В Харькове уже седьмой день правоохранителям поступает информация о якобы заминировании 5 бизнес-центров.
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