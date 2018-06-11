Фейковые минирования во Львове устраивают из России, - СБУ

11 июня, 2018, 19:31

Правоохранители установили, что волна ложных заявлений в полицию о заминировании заведений массового скопления населения во Львове была осуществлена с российских адресов

Об этом сообщил глава областного управления Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает Львовский портал.

По его словам, сначала сообщение о заминировании злоумышленники осуществляли с электронных адресов, которые были зарегистрированы на анонимных серверах в России. Их заблокировали.

Впоследствии фейковые сообщения стали отправлять с одного из электронных адресов международного сервера. Однако следователи выяснили, что новый IP-адрес пользователя, который создал и использовал эту электронную почту, есть в городе Омск (Россия).

"Сейчас мы прорабатываем и определяем, насколько уместно каждый раз реагировать на сообщения, которые поступают по три раза в день, и при этом "минируют" одни и те же торговые или бизнес центры. Но, конечно, мы обязаны на это реагировать", - добавил он.