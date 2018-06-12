 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Бомба раз, бомба два, ... бомба восемь. Кто терроризирует города Украины

В Харькове восьмой день подряд поступают телефонные звонки о минировании пяти бизнес-центров. В то же время, торговый центр во Львове "минируют" из Омска

В последние годы случаи подобных сообщений значительно участились, что связывают с российской агрессией против Украины. Следовательно, в полуторамиллионном прифронтовом городе "минировали" почти все: международный аэропорт, вокзалы, заводы, банки, музеи, учебные заведения, дома власти, стадионы, супермаркеты, станции метро, ​​театры и цирк.

Но такой длительной и массированной атаки, как сейчас, восточный украинский мегаполис еще не знал.

На этот раз под удар террористов попали офисы частного бизнеса. Первое телефонное сообщение о их минировании в полицию поступило в полдень 5 июня. Неизвестные указывали, что в Харькове заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском. Почти все объекты - в центре города.

На места событий для проверки информации оперативно выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Массы людей были вынуждены покидать рабочие места. После проведения осмотра помещений выяснялось, как это и бывает обычно, что сообщения о минировании - фиктивные.

И так длится 8 дней подряд: ежедневно, почти в одно и то и же время, сообщение о минировании бизнес-центров. Такие же экстренные выезды специальных служб, эвакуации. Один и тот же результат.

"Мы вынуждены мгновенно реагировать, проводить тщательные проверки, ведь когда-то может и сработать", - ответили "Еспресо" в национальной полиции. Информация о каждом факте вносится в Журнал единого учета правонарушений. Откуда звонят, что за голоса - ответа нет. "Это не подлежит разглашению, работаем дальше, проверки продолжаются", - говорят в пресс-центре полиции.

К проверкам подключены сотрудники Службы безопасности Украины, хотя основная работа по разоблачению таких преступлений лежит на полиции. "Мы помогаем, и каждый такой случай отрабатывается, как боевой", - прокомментировали в облуправлении СБУ. Какие подозрения насчет "минеров" в СБУ нам также комментировать отказались.

Согласно закону Украины, за такие выходки злоумышленник несет уголовную ответственность и может получить от 2 до 8 лет тюрьмы. По данным правоохранителей, в последнее время в Харьковской области было до 10 задержаний, в том числе по горячим следам.

В прокуратуре отмечают, что судебные дела, как правило, завершаются приговорами, среди которых много условных.

Очень часто звонят школьники, чтобы сорвать урок или экзамен, обозленные и оскорбленные чем-то граждане, шутники, люди навеселе - чтобы похвастаться и выиграть пари, мол, не поймают, или психически больные.

Считается, что Украина имеет соответствующее законодательство, а правоохранители - достаточно средств для борьбы с телефонным терроризмом. Но с бытовым. Оперативная работа полиции, прокуратуры, судов, профилактика - тут все понятно.

Происходящее в последние годы - совсем другое.

11 июня СБУ Львова сообщила о том, что фейковые минирования в этом городе устраивают из России. 10 июня во Львове "заминировали" торгово-развлекательный центр "Кинг-Кросс Леополис". Оттуда эвакуировали 2 тыс. 700 человек, взрывного устройства не обнаружили.

По словам руководителя облуправления СБУ Александра Ткачука, сначала сообщения о минировании злоумышленники осуществляли с электронных адресов, зарегистрированных на анонимных серверах в России. Когда специалисты их заблокировали, то сообщение начали отправлять с одного из электронных адресов международного сервера. Однако следователи выяснили, что новый IP-адрес пользователя, который создал и использовал эту электронную почту, находится в российском Омске.

"Сейчас мы прорабатываем и определяем, насколько уместно каждый раз реагировать на сообщения, которые поступают по три раза в день, и при этом "минируют" одни и те же торговые или бизнес-центры. Но, конечно, мы обязаны на это реагировать", - сказал глава львовского СБУ.

"Мы имеем дело с элементами гибридной войны?", - спросил автор статьи у представителя харьковской СБУ.

"Однозначно", - последовал ответ.

"Это не террор в понимании уголовного кодекса. Это состав преступления, предусмотренный статьей 259 УК, а именно заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", - прокомментировал ситуацию для Espreso.tv харьковский юрист-международник Тимур Андриевский .

Но, по словам специалиста, эта проблема куда шире. "Фиксировать - это и так фиксируется правоохранителями, ведь по каждому случаю открывается уголовное производство. Кому-то сообщать? Зачем. Ведь мы не знаем, кто это делает. Является ли это элементом гибридной войны - конечно, это может быть и так, но нужно доказать вину . А для этого нужно найти человека, который совершает это преступление. Также, никто не отменяет того, что это могут были банальные "разборки" бизнеса, чтобы нанести вред какому-либо предприятию-конкуренту. Третий вариант, это просто прикрытие чего-то другого, например , подготовка другого преступления ", - размышляет Тимур Андриевский.

По мнению юриста, обращаться в международные органы целесообразно после доказательства того факта, что это делали русские: "Тогда, конечно, можно жаловаться. Сейчас как раз Международный Суд ООН ждет меморандума Украины по делу против России, где официальный Киев обвиняет Кремль в нарушениях конвенции по противодействию терроризма ".

Независимо от того, кто это делает и кому это выгодно, понятно, что каждый вызов влечет за собой нагрузку на правоохранительные органы. Каждый раз, выезжая на вызовы, они тратят деньги и время, которые можно было бы использовать для раскрытия других преступлений.

К тому же целью фиктивных сообщений о минировании может быть и снижение доверия к правоохранительной системе в целом. "Тяжесть раскрытия таких событий, особенно в эпоху одноразовых телефонов и сим-карт демонстрирует гражданам своеобразную "беспомощность" правоохранителей, что уменьшает их авторитет. И это плохо. А кроме того, люди начинают привыкать к этому, и в будущем, при реальном минировании, могут банально не поверить. и это может привести к тяжелым последствиям и расходам ", - считает Аднриевський.

"Поэтому сегодня единственный выход, это выполнять приказы правоохранителей и помогать им в раскрытии преступления. Также следует рассмотреть вопрос улучшения контроля оборота сим-карт», - советует юрист.

Так или иначе, война внесла коррективы в жизнь общества, и власть вынуждена искать действенный выход из ситуации, чтобы обезопасить граждан и не потерять их доверие

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать