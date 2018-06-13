 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинский аграрный экспорт в ЕС увеличился на $145 млн


фото: APK-news
За январь-апрель 2018 года аграрный экспорт в страны ЕС вырос на $145 млн по сравнению с 2017 годом и составил $1,9 млрд

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофімцева, передает Правительственный портал.

За первые четыре месяца 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд

"На сегодня уже полностью исчерпаны основные импортные тарифные квоты ЕС на украинский мед, солод и клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, пшеницу и муку”, - подчеркнула заместитель министра.

Наибольшим спросом у европейских потребителей пользуются такие украинские продукты как зерновые злаки, их экспорт в ЕС за данный период составил $749,5 млн, масла - $370,9 млн, семян масличных культур - $194,3 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $177,2 млн, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - $76,4 млн.

По словам заместителя Министра, общий украинский аграрный и пищевой экспорт всех стран мира за 4 месяца 2018 года составил почти $6 млрд. А весомую долю в товарной структуре экспорта занимают зерновые культуры - 37%, растительные масла - 26,1% и семяна масличных культур - 9%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать