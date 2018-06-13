Украинский аграрный экспорт в ЕС увеличился на $145 млн

13 июня, 2018, 12:36

За январь-апрель 2018 года аграрный экспорт в страны ЕС вырос на $145 млн по сравнению с 2017 годом и составил $1,9 млрд

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофімцева, передает Правительственный портал.

За первые четыре месяца 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд

"На сегодня уже полностью исчерпаны основные импортные тарифные квоты ЕС на украинский мед, солод и клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, пшеницу и муку”, - подчеркнула заместитель министра.

Наибольшим спросом у европейских потребителей пользуются такие украинские продукты как зерновые злаки, их экспорт в ЕС за данный период составил $749,5 млн, масла - $370,9 млн, семян масличных культур - $194,3 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $177,2 млн, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - $76,4 млн.

По словам заместителя Министра, общий украинский аграрный и пищевой экспорт всех стран мира за 4 месяца 2018 года составил почти $6 млрд. А весомую долю в товарной структуре экспорта занимают зерновые культуры - 37%, растительные масла - 26,1% и семяна масличных культур - 9%.