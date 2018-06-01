Экспорт украинской клубники вырос на 90% за 6 лет

1 июня, 2018, 17:33

За последние 6 лет объем экспорта вырос на 90% с 184 тонн до 1799 тонн соответственно

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Еще несколько лет назад производство земляники садовой в Украине считалось нерентабельным бизнесом, а отечественные рынки были заполнены ягодами из соседней Польши и других стран ЕС. Опыт работы украинцев, в основном на польских полях, дал возможность понять, что Украина собственными силами вполне может обеспечить растущий спрос на клубнику на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

За последние 6 лет объемы импорта свежей земляники садовой сократились на 88% - с 1286 тонн в 2012 году до 153 тонн в 2017 году, при этом экспорт вырос на 90% из 184 тонны до 1799 тонн соответственно.

К основным мировым производителям садовой земляники относится Польша, которая выращивает около 200 тыс. тонн промышленной земляники, что втрое больше, чем объемы, которые выращивают в Украине сейчас. Также эта страна является глобальным лидером по объемам экспорта замороженной земляники - 95 тыс. тонн в 2017 году.