Украина попала в тройку крупнейших экспортеров меда
Об этом сообщила национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка, передает "Интерфакс-Украина".
Лидером среди мировых экспортеров меда является Китай с долей в общем объеме экспорта 19%, за ним стоят Украина и Аргентина с почти равной долей - по 10%.
"Таким образом, в 2017 году на топ-тройку приходилось около 40% всего объема экспорта", - отметила эксперт.
Как отмечает Бурка, в Украине практически весь экспортируемый мед продается оптом. В ценовом сегменте конкуренцию ей составляют Китай, Вьетнам, Аргентина и Индия.
Около половины было импортировано странами Европейского Союза. Основными покупателями являются: Германия - 12%, Великобритания и Франция - по 6%. Другим крупным импортером являются США - 30% общемирового объема.
"За два года импорт вырос на 25%. Росту спроса на импортный мед способствует как повышение уровня жизни населения, так и общемировой тренд на здоровое питание и потребление натуральных продуктов", - говорится в сообщении.
- В ноябре 2017 года стало известно, что Украина экспортировала рекордные 46,2 тыс. тонн меда общей стоимостью $86,9 млн. С такими показателями Украина вошла в топ-5 поставщиков меда.
- А за первые 11 дней 2018 года Украина выполнила норму по продаже меда по квоте Евросоюза.
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