Украина попала в тройку крупнейших экспортеров меда

4 июня, 2018, 19:15

Украина заняла место в тройке крупнейших продавцов меда, поставляя в общем объеме 10% мирового объема экспорта

Об этом сообщила национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка, передает "Интерфакс-Украина".

Лидером среди мировых экспортеров меда является Китай с долей в общем объеме экспорта 19%, за ним стоят Украина и Аргентина с почти равной долей - по 10%.

"Таким образом, в 2017 году на топ-тройку приходилось около 40% всего объема экспорта", - отметила эксперт.

Как отмечает Бурка, в Украине практически весь экспортируемый мед продается оптом. В ценовом сегменте конкуренцию ей составляют Китай, Вьетнам, Аргентина и Индия.

Около половины было импортировано странами Европейского Союза. Основными покупателями являются: Германия - 12%, Великобритания и Франция - по 6%. Другим крупным импортером являются США - 30% общемирового объема.

"За два года импорт вырос на 25%. Росту спроса на импортный мед способствует как повышение уровня жизни населения, так и общемировой тренд на здоровое питание и потребление натуральных продуктов", - говорится в сообщении.