Почему Зидан ушел из "Реала" и кто его заменит

31 мая, 2018, 18:15

Дмитрий Марценишин

Зинедин Зидан после трех подряд побед в Лиге чемпионов неожиданно покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

Сенсационная отставка

Последний день весны 2018 надолго запомнят болельщики "Реала". Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан 31 мая неожиданно созвал пресс-конференцию. По информации испанских СМИ, это произошло вскоре после встречи француза с президентом клуба - Флорентино Пересом, на которой он сообщил боссу о своей отставке.

Все замерли в ожидании сенсации. Худшие ожидания сторонников "Королевского клуба" оправдались. Зидан заявил, что уходит из "Реала".

"Это может показаться немного странным, но это нужно было сделать для блага всех нас. Эта команда должна продолжать выигрывать, и она требует изменений после этих трех лет - свежих мыслей, других методов работы", - пояснил тренер.

Флорентино Перес также присутствовал на пресс-конференции и выглядел человеком, ошарашенным заявлением Зинедина Зидана .

"Это неожиданное решение, сегодня печальный день. Я не был готов к таким новостям. Надеюсь, это не прощание, и хочу, чтобы Зидан когда-нибудь вернулся", - сказал президент "Реала".

Невероятные достижения

Переса понять легко. Во времена Зинедина Зидана "Реал" поднялся на доселе невиданную высоту. Всего каких-то несколько дней назад - 26 мая в Киеве, "Королевский клуб" триумфально завершил сезон победой в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - 3: 1.

"Реал" выиграл ЛЧ в третий раз подряд и установил новый рекорд турнира, который с начала его основания в 1992 году даже дважды подряд не выигрывал ни один другой клуб. А тот факт, что этот хет-трик "сливочные" совершили под руководством одного тренера, вообще сделал достижения уникальным.

Впрочем, на самом деле, причины, по которым Зидан все-таки решил оставить "Реал" найти можно. Должность главного тренера мадридского клуба это тот еще "электрический стул", долго усидеть на котором мало кому удается.

Предыдущим специалистом, которому удалось три сезона продержаться на тренерской должности в Мадриде был португалец Жозе Моуринью, которого, в отличие от Зидана, потребовало убрать само руководство мадридского клуба. После этого, итальянец Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес работали в "Реале" еще меньше.

Работа в мадридской команде всегда была специфической, из-за заоблачных требований руководства и переполненности состава звездами. Вполне в стиле "Реала" такие вещи, как увольнение тренера сразу после победы в Лиге чемпионов, как это было с Юппом Хайнкесом в 1998 году.

Укрощение строптивых

Когда Зидана в январе 2016 года назначили вместо Бенитеса, в его тренерский талант особо никто не верил. У Зидана не было опыта самостоятельной работы на таком уровне. И выдающиеся футболисты почти никогда не становятся умелыми тренерами.

После завершения блестящей карьеры игрока в 2006 году, Зидан вернулся в "Реал" через три года и занимал в клубе административные должности. Сначала был помощником и советником президента клуба, а в 2011 году стал спортивным директором.

В главную команду "Реала" француз попал из "Реала Кастильо" - молодежного состава "сливочных", который он тренировал с 2014 года. Зидан быстро посрамил скептиков и доказал, что он вовсе не временная фигура. Уже через пять месяцев после своего назначения - в мае 2016-го он привел "Реал" к победе в Лиге чемпионов, в финальном матче которой мадридцы победили "Атлетико".

Но уже осенью казалось, что кресло под Зиданом зашаталось - из-за конфликта с Криштиану Роналду. Португалец был возмущен тем, что его заменили во время матча чемпионата Испании против "Лас-Пальмас" и после игры в раздевалке в присутствии других футболистов обругал Зидана.

Но француз, несмотря на то, что сам был выдающимся футболистом, уступил амбициям и показал себя мудрым человеком.

"Криштиану не единственный, кто злится, когда его меняют. Я принял это решение для пользы самого игрока. Никто, ни на кого не обижается. Ведь мы с Роналду умные люди, у нас одна цель. Не только у нас двоих, у всей команды ", - сказал тогда Зидан.

Тот сезон оказался для мадридцев еще более успешным, чем предыдущий - они второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов, разбив в финале "Ювентус" и стали чемпионами Испании.

Зидан проявил себя как замечательный психолог и наладил в раздевалке "Сантьяго Бернабеу" отличную атмосферу, которой в клубе не было, наверное, со времен Висенте Дель Боске, когда за мадридцев еще играл сам знаменитый француз.

Время больших перемен

Однако, даже Зинедину Зидану оказалось не под силу сохранить после стольких побед максимальную мотивацию у футболистов. На Лигу чемпионов они еще настраивались. Но когда дело доходило до рядовых матчей чемпионата Испании "огонька" в глазах не хватало. Как следствие - прошлый чемпиона Испании "Реал" закончил только третьим - пропустив вперед двух злейших врагов - "Барселону" и "Атлетико".

К тому же, после финала Лиги чемпионов о том, что может покинуть "Реал" заявил Криштиану Роналду. Вероятно, из-за нежелания мадридцев заключать новый контракт на условиях уже немолодого, 33-летнего, португальца. А возможно - из-за обиды на клуб, который отказался платить вместо него штраф в 28 млн евро, который наложили на Роналду за уклонение от налогов. Если португалец не выложит этой суммы, ему грозит вполне реальный тюремный срок в восемь лет. И это еще один повод, чтобы покинуть Испанию.

Собирается летом уйти из "Реала" и валлиец Гарет Бэйл, ставший героем киевского финала ЛЧ. В последнее время он был недоволен своим положением запасного. Зато мадридцы нацелились на покупку в ПСЖ дорогого футболиста мира - бразильца Неймара, за которого французы в прошлом году выложили "Барселоне" рекордные 222 млн евро. Наверное, налаживать с нуля отношения с еще одной капризной звездой, это слишком даже для терпеливого Зидана.

Наконец, тренеру также нужны новые вызовы. А найти их в клубе, с которым трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, сложно. Выше планку поднимать некуда, а каждая позиция ниже первой непременно будет восприниматься, как поражение.

Кто следующий

Маурисио Почеттино

Сразу после отставки Зидана, испанские СМИ назвали имя его наиболее вероятного преемника. Главным претендентом на освободившуюся должность является аргентинец Почеттино. Главная преграда для его переезда в Испанию - действующий контракт с "Тоттенхэмом". Хотя отмечается, что в соглашении, якобы, есть пункт, по которому тренера должны отпустить из Лондона, если его пригласит "Реал".

От Почеттино выгодно отличается француз Арсен Венгер, который по окончании сезона покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе и не связан никакими контрактными обязательствами.

Авторитетное испанское издание Marca даже предложило читателям принять участие в тотализаторе на то, кто станет новым главным тренером "Реала", и считает фаворитом именно Венгера, на которого принимаются ставки с коэффициентом 3.25. Почеттино в этом списке второй - 4.00. Далее расположились недавно уволенный из "Челси" итальянец Антонио Конте - 5.00, легендарный в прошлом форвард мадридцев Рауль - 5.00, и еще один экс-игрок "Реала" - Гути - 7.00.