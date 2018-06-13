"Минера" двух львовских вокзалов задержали на Житомирщине
Об этом сообщает пресс-служба СБУ Львовской области.
Сообщение о якобы минировании железнодорожного вокзала и автовокзала во Львове поступило ночью 13 июня.
Сотрудники СБУ совместно с полицейскими установили личность "телефонного террориста". Им оказался житель Житомирщины, который причастен также к анонимным сообщениям о минировании нескольких объектов в Киеве.
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Правоохранители уже задержали мужчину в одном из райцентров Житомирщины.
Управления СБ Украины во Львовской области напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
За повторный звонок злоумышленник может быть осужден сроком от 4 до 8 лет.
Также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от противоправных действий.
- Напомним, ночью 13 июня также поступили сообщения о минировании четырех станций метро в Киеве.
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