"Минера" двух львовских вокзалов задержали на Житомирщине

13 июня, 2018, 14:19

На Житомирщине правоохранители задержали злоумышленника, который ночью сообщил о заминировании двух вокзалов во Львове

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Львовской области.

Сообщение о якобы минировании железнодорожного вокзала и автовокзала во Львове поступило ночью 13 июня.

Сотрудники СБУ совместно с полицейскими установили личность "телефонного террориста". Им оказался житель Житомирщины, который причастен также к анонимным сообщениям о минировании нескольких объектов в Киеве.

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Правоохранители уже задержали мужчину в одном из райцентров Житомирщины.

Управления СБ Украины во Львовской области напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

За повторный звонок злоумышленник может быть осужден сроком от 4 до 8 лет.

Также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от противоправных действий.