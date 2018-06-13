Нидерланды напомнили ЕС, что Россия ответственна за катастрофу МН17
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время обращения к депутатам Европарламента о будущем Европы, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что страны Евросоюза объединились вокруг Нидерландов, совместно призывая российскую власть взять ответственность за трагедию и сотрудничать ради установления правды и наказания причастных.
"Очевидным фактом является то, что действуя вместе, будучи объединены в этом Союзе, мы становимся сильнее и эффективнее. Это есть то, что Нидерланды почувствовали после сбития самолета МН17 в 2014 году, а также после решения привлечь Россию к ответственности за ее причастность", - подчеркнул Рютте.
По его словам, возражения со стороны Кремля и его критика относительно расследования и отвлечения от правды в деле МН17 в очередной раз доказывают важность единства для обретения справедливости.
Накануне нидерландские законодатели одобрили соглашение, подписанное с Украиной, чтобы облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга".
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- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ.
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