Нидерланды напомнили ЕС, что Россия ответственна за катастрофу МН17

13 июня, 2018, 12:54

Россия несет ответственность в деле сбития МН17, а ее отрицание правды в очередной раз доказывает важность единства для наказания виновных

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время обращения к депутатам Европарламента о будущем Европы, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что страны Евросоюза объединились вокруг Нидерландов, совместно призывая российскую власть взять ответственность за трагедию и сотрудничать ради установления правды и наказания причастных.

"Очевидным фактом является то, что действуя вместе, будучи объединены в этом Союзе, мы становимся сильнее и эффективнее. Это есть то, что Нидерланды почувствовали после сбития самолета МН17 в 2014 году, а также после решения привлечь Россию к ответственности за ее причастность", - подчеркнул Рютте.

По его словам, возражения со стороны Кремля и его критика относительно расследования и отвлечения от правды в деле МН17 в очередной раз доказывают важность единства для обретения справедливости.

Накануне нидерландские законодатели одобрили соглашение, подписанное с Украиной, чтобы облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга".