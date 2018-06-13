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Дело MH17: В Нидерландах одобрили соглашение с Украиной, которое облегчит процесс осуждения виновных

Нидерландские законодатели одобрили соглашение, подписанное с Украиной, чтобы облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга"

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Это соглашение закрепляет положение о том, что судебный процесс над виновниками трагедии состоится в нидерландском суде, вероятнее всего в Гааге. Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам. Суд сможет при рассмотрении таких дел использовать видеосвязь.

"Одобрение соглашения является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - подчеркнул нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

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