Дело MH17: В Нидерландах одобрили соглашение с Украиной, которое облегчит процесс осуждения виновных
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Это соглашение закрепляет положение о том, что судебный процесс над виновниками трагедии состоится в нидерландском суде, вероятнее всего в Гааге. Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам. Суд сможет при рассмотрении таких дел использовать видеосвязь.
"Одобрение соглашения является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - подчеркнул нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.
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- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ.
- Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс.
- Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию.
- 25 мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году.
- Правительство Нидерландов не видит оснований считать Украину ответственной за падения самолета малайзийских авиалиний MH17.
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