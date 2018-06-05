Правительство Нидерландов не считает Украину причастной к катастрофе MH17

5 июня, 2018, 16:21

Правительство Нидерландов не видит оснований считать Украину ответственной за падение самолета малайзийских авиалиний MH17

Об этом заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок, передает "РБК-Украина".

Пока ряд фракций в парламенте Нидерландов считает, что ответственность за катастрофу MH17 следует распространить и на Украину, которая не закрыла воздушное пространство над Донбассом, глава МИД Нидерландов уверен, что нет убедительных доказательств причастности Украины к катастрофе.

"Основываясь на отчете Нидерландской комиссии по вопросам безопасности, на результатах расследования Объединенной следственной группы (JIT), информации из публичных источников и собственных, в том числе юридических исследованиях, в настоящее время, по мнению правительства, нет убедительных юридических доказательств причастности Украины", - отметил Блок.

Однако он не исключил, что в результате расследования JIT может появиться информация, которая изменит позицию Нидерландов при наличии "юридически убедительных доказательств". Блок подчеркнул, что сотрудничество с Украиной в рамках следственной группы продвигается хорошо и имеет ключевое значение для эффективности расследования.

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