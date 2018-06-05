Правительство Нидерландов не считает Украину причастной к катастрофе MH17
Об этом заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок, передает "РБК-Украина".
Пока ряд фракций в парламенте Нидерландов считает, что ответственность за катастрофу MH17 следует распространить и на Украину, которая не закрыла воздушное пространство над Донбассом, глава МИД Нидерландов уверен, что нет убедительных доказательств причастности Украины к катастрофе.
"Основываясь на отчете Нидерландской комиссии по вопросам безопасности, на результатах расследования Объединенной следственной группы (JIT), информации из публичных источников и собственных, в том числе юридических исследованиях, в настоящее время, по мнению правительства, нет убедительных юридических доказательств причастности Украины", - отметил Блок.
Однако он не исключил, что в результате расследования JIT может появиться информация, которая изменит позицию Нидерландов при наличии "юридически убедительных доказательств". Блок подчеркнул, что сотрудничество с Украиной в рамках следственной группы продвигается хорошо и имеет ключевое значение для эффективности расследования.
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- Напомним, 23 мая, родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.
- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ.
- Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс.
- Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию.
- 25 мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году.
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