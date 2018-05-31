Глава НБУ заявил о жестких последствиях при отсутствии нового транша МВФ
31 мая, 2018, 14:55
Национальный банк Украины может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной транш от МВФ
Об этом сообщил глава центрального банка Яков Смолий во время конференции центробанков Украины и Польши, передает "Интерфакс-Украина".
"Если будет расти инфляционное давление, безусловно, НБУ будет ужесточать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного выводу капитала", - сказал Смолий.
По словам Смолия, возможные сценарии развития событий в случае отсутствия очередного транша от МВФ обсуждали во время заседания комитета монетарной политики НБУ.
- Напомним, 24 января директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Фонд готов продолжать поддержку Украины в реализации реформ и призывает их ускорить.
- Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что Украина получит следующий транш кредита МВФ в июне 2018 года.
- В апреле Нацбанк заявил, что ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.
- Для получения транша от МВФ Украина должна отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.
- Также создать антикоррупционный суд.
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