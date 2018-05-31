Глава НБУ заявил о жестких последствиях при отсутствии нового транша МВФ

31 мая, 2018, 14:55

Национальный банк Украины может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной транш от МВФ

Об этом сообщил глава центрального банка Яков Смолий во время конференции центробанков Украины и Польши, передает "Интерфакс-Украина".

"Если будет расти инфляционное давление, безусловно, НБУ будет ужесточать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного выводу капитала", - сказал Смолий.

По словам Смолия, возможные сценарии развития событий в случае отсутствия очередного транша от МВФ обсуждали во время заседания комитета монетарной политики НБУ.