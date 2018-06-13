Названы области, где сегодня пройдут грозы и град
13 июня, 2018, 09:37
13 июня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сегодня в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/сек. В Киеве и области 13 июня также пройдет гроза.
Напомним, ранее синоптик Еспресо Наталья Диденко рассказала, что 13 июня на западе, севере и в части центральных областей Украины вероятны кратковременные грозовые дожди. По ее словам, дожди будут неравномерными, локальными, местами возможны ливни.
- 12 июня в результате осложнения погодных условий на территории Украины было обесточено 238 населенных пунктов.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-