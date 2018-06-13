 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Названы области, где сегодня пройдут грозы и град

13 июня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сегодня в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/сек. В Киеве и области 13 июня также пройдет гроза.

Напомним, ранее синоптик Еспресо Наталья Диденко рассказала, что 13 июня на западе, севере и в части центральных областей Украины вероятны кратковременные грозовые дожди. По ее словам, дожди будут неравномерными, локальными, местами возможны ливни.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать