 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

12-13 июня на западе, севере и в части центральных областей Украины вероятны кратковременные грозовые дожди

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях приближается очередной атмосферный фронт. В западных и северных областях, в центральной части, которая прилегает к северу и западу, сегодня и завтра ожидаются кратковременные грозовые дожди. Юг и восточная часть, особенно юго-восток, пока будут принадлежать сухой воздушной массе, удерживаются без осадков", - рассказала госпожа Диденко.

Дожди будут неравномерными, локальным, местами возможны ливни, где - то- просто влажная погода и облачность. Температура остается высокой, в южной части может быть до +30...+33°C. К концу недели наибольшая вероятность дождей в западной части Украины.

В Киеве 12 июня воздух насыщен влагой, есть вероятность дождя. 13 июня в Киеве ожидается местами кратковременный дождь с грозой, температура воздуха немного снизится - в пределах +25...+27°C.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать