Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

12 июня, 2018, 10:40

12-13 июня на западе, севере и в части центральных областей Украины вероятны кратковременные грозовые дожди

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях приближается очередной атмосферный фронт. В западных и северных областях, в центральной части, которая прилегает к северу и западу, сегодня и завтра ожидаются кратковременные грозовые дожди. Юг и восточная часть, особенно юго-восток, пока будут принадлежать сухой воздушной массе, удерживаются без осадков", - рассказала госпожа Диденко.

Дожди будут неравномерными, локальным, местами возможны ливни, где - то- просто влажная погода и облачность. Температура остается высокой, в южной части может быть до +30...+33°C. К концу недели наибольшая вероятность дождей в западной части Украины.

В Киеве 12 июня воздух насыщен влагой, есть вероятность дождя. 13 июня в Киеве ожидается местами кратковременный дождь с грозой, температура воздуха немного снизится - в пределах +25...+27°C.