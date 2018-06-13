Из-за гроз 238 населенных пунктов остались без света, повреждены здания

13 июня, 2018, 08:59

12 июня в результате осложнения погодных условий на территории Украины было обесточено 238 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что вчера из-за града, гроз и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате было обесточено 238 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Хмельницкая - 61 населенный пункт, Львовская - 59, Черновицкая - 48, Закарпатская - 42, Винницкая - 20, Черкасская - 5 и Киевская - 3 населенных пункта.

"В Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах", - подытожили в ГСЧС.