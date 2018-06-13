Маск уволит тысячи сотрудников компании Tesla. Почему
Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.
"За последние несколько лет Тесла быстро и динамично развивалась, что привело к дублированию некоторых обязанностей сотрудников, которые сегодня трудно оправдать, хотя в прошлом у них был смысл", - написал Маск в официальном письме в адрес сотрудников компании.
Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already утечка to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx— Elon Musk (@elonmusk) 12 июня 2018 г.
"Из-за необходимости сокращения затрат и с целью достижения рентабельности, мы приняли тяжелое решение об увольнении около 9% наших сотрудников".
Он также добавил, что Тесла не получала дохода в течение 15 лет. "Мы стремимся ускорить переход к экологически чистой энергетике, но мы никогда не достигнем этой цели, пока мы не сможем, наконец, обеспечить устойчивую прибыль", - пояснил глава компании.
Как сообщает канал CNBC, сейчас в Tesla работают около 46 тысяч человек. Таким образом, вследствие сокращения компанию покинут более четырех тысяч сотрудников.
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