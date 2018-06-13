Маск уволит тысячи сотрудников компании Tesla. Почему

13 июня, 2018, 13:55

В связи с реорганизацией с компании Tesla будут уволены более четырех тысяч ее сотрудников

Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.

"За последние несколько лет Тесла быстро и динамично развивалась, что привело к дублированию некоторых обязанностей сотрудников, которые сегодня трудно оправдать, хотя в прошлом у них был смысл", - написал Маск в официальном письме в адрес сотрудников компании.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already утечка to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12 июня 2018 г.

"Из-за необходимости сокращения затрат и с целью достижения рентабельности, мы приняли тяжелое решение об увольнении около 9% наших сотрудников".

Он также добавил, что Тесла не получала дохода в течение 15 лет. "Мы стремимся ускорить переход к экологически чистой энергетике, но мы никогда не достигнем этой цели, пока мы не сможем, наконец, обеспечить устойчивую прибыль", - пояснил глава компании.

Как сообщает канал CNBC, сейчас в Tesla работают около 46 тысяч человек. Таким образом, вследствие сокращения компанию покинут более четырех тысяч сотрудников.