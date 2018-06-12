Маск заявил, что "настоящий автопилот в Tesla появится уже в августе
12 июня, 2018, 11:18
В августе Tesla випустит обновление для "полного" автопилота. Функции будут добавляться постепенно
Генеральный директор Tesla Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей в Twitter сообщил, что в августе компания выпустит обновление версии девять, в котором "начнут добавляться функции полного автопилота".
That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features.— Elon Musk (@elonmusk) 10 июня 2018 г.
"На сегодняшний день ресурсы автопилота сосредоточены исключительно на безопасности. С V9 мы начнем включать функции полной автономии", - написал Маск.
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