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Маск заявил, что "настоящий автопилот в Tesla появится уже в августе

В августе Tesla випустит обновление для "полного" автопилота. Функции будут добавляться постепенно

Генеральный директор Tesla Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей в Twitter сообщил, что в августе компания выпустит обновление версии девять, в котором "начнут добавляться функции полного автопилота".

"На сегодняшний день ресурсы автопилота сосредоточены исключительно на безопасности. С V9 мы начнем включать функции полной автономии", - написал Маск.

  • Британский суд лишил водительского удостоверения и приговорил к штрафу и общественным работам Бхавеша Пателя, который включил автопилот в своем электромобиле Tesla Model S и пересел на пассажирское сидение
  • Маск презентовал спорткар Tesla Roadster, который назвал самым быстрым серийным автомобилем.Автомобиль может проехать на одной зарядке до 1000 км, что является новым рекордом для электрокаров. Он может разогнаться до 100 км/час. за 1,9 секунды, максимальная скорость - свыше 250 миль/час. (400 км/ч).
  • Предприниматель Илон Маск рассказал, что новым фирменным продуктом его The Boring Company станут кубики LEGO в реальном масштабе, вибуренные из туннельных камней.
  • Недавно глава компании Илон Маск объявил о смене стратегии Boring Company и представил концепт нового электробуса, который будет передвигаться по подземным тоннелям.
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