Включить автопилот и стать пассажиром: британца осудили за безответственное вождение Tesla

3 мая, 2018, 13:41

Британский суд лишил водительского удостоверения и приговорил к штрафу и общественным работам Бхавеша Пателя, который включил автопилот в своем электромобиле Tesla Model S на автомагистрали М1 и пересел на пассажирское сидение

Об этом сообщает CNBC.

Житель Великобритании Бхавеш Патель решил немного отдохнуть за рулем своего электрокара Tesla Model S, поэтому, двигаясь со скоростью около 60 км / час по переполненной автомагистрали М1, включил функцию автопилота.

Впоследствии мужчина на полном ходу пересел на пассажирское кресло, откинул спинку сиденья и положил ноги на переднюю панель.

Процесс такой езды увидел другой водитель, снял на видео и выложил в соцсети. Видео быстро разошлось по британским новостным ресурсам и в итоге на него обратила внимание местная полиция, которая быстро нашла нарушителя.

Суд лишил Бхавеша водительских прав на 18 месяцев за опасное вождение, приговорил к 100 часам общественных работ и штрафу в размере 1800 фунтов стерлингов.

После оглашения приговора виновник заявил, что его поступок был глупым, но назвал себя "просто неудачником, который однажды спалился".

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