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Включить автопилот и стать пассажиром: британца осудили за безответственное вождение Tesla

Британский суд лишил водительского удостоверения и приговорил к штрафу и общественным работам Бхавеша Пателя, который включил автопилот в своем электромобиле Tesla Model S на автомагистрали М1 и пересел на пассажирское сидение

Об этом сообщает CNBC.

Житель Великобритании Бхавеш Патель решил немного отдохнуть за рулем своего электрокара Tesla Model S, поэтому, двигаясь со скоростью около 60 км / час по переполненной автомагистрали М1, включил функцию автопилота.

Впоследствии мужчина на полном ходу пересел на пассажирское кресло, откинул спинку сиденья и положил ноги на переднюю панель.

Процесс такой езды увидел другой водитель, снял на видео и выложил в соцсети. Видео быстро разошлось по британским новостным ресурсам и в итоге на него обратила внимание местная полиция, которая быстро нашла нарушителя.

Суд лишил Бхавеша водительских прав на 18 месяцев за опасное вождение, приговорил к 100 часам общественных работ и штрафу в размере 1800 фунтов стерлингов.

После оглашения приговора виновник заявил, что его поступок был глупым, но назвал себя "просто неудачником, который однажды спалился".

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  • Более 90% автомобилей Tesla Model S и Model X после выхода с конвейера имеют производственные дефекты
  • Маск презентовал спорткар Tesla Roadster, который назвал самым быстрым серийным автомобилем.Автомобиль может проехать на одной зарядке до 1000 км, что является новым рекордом для электрокаров. Он может разогнаться до 100 км/час. за 1,9 секунды, максимальная скорость - свыше 250 миль/час. (400 км/ч).
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