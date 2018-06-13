 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб мира


фото: REUTERS
Американский журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Об этом сообщает сайт Forbes.

Второй год подряд самым дорогим футбольным клубом мира стал "Манчестер Юнайтед", стоимость которого оценивается в $4,12 млрд. Вслед за английским клубом идут испанские "Реал" ($4,09 млрд) и "Барселона" ($4,06 млрд). Также в топ-10 списка вошли немецкая "Бавария" ($3,06 млрд), английские "Манчестер Сити" ($2,47 млрд), "Арсенал" ($2,23 млрд), "Челси" ($2,06 млрд), "Ливерпуль" ($1,94 млрд), итальянский "Ювентус" ($1,47 млрд) и лондонский "Тоттенхэм" ($1,23 млрд).

Отмечается, что "Реал" вскоре может подвинуть с первого места "Манчестер Юнайтед" благодаря успешным выступлениям в Лиге чемпионов, которую мадридцы в этом году выиграли третий раз подряд. "Барселона" также может опередить англичан после того, как состоится ее реконструкция домашней арены "Камп Ноу".

"Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона" также входят в десятку самых дорогих спортивных клубов мира. В этом рейтинге европейские футбольные клубы идут на втором, третьем и четвертом местах. Лидирует клуб по американскому футболу "Даллас Ковбойз". Его стоимость оценивается в $4,8 млрд.

Читайте также: На чем зарабатывают самые богатые спортсмены мира

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать