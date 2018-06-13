Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб мира

13 июня, 2018, 13:00

Американский журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Об этом сообщает сайт Forbes.

Второй год подряд самым дорогим футбольным клубом мира стал "Манчестер Юнайтед", стоимость которого оценивается в $4,12 млрд. Вслед за английским клубом идут испанские "Реал" ($4,09 млрд) и "Барселона" ($4,06 млрд). Также в топ-10 списка вошли немецкая "Бавария" ($3,06 млрд), английские "Манчестер Сити" ($2,47 млрд), "Арсенал" ($2,23 млрд), "Челси" ($2,06 млрд), "Ливерпуль" ($1,94 млрд), итальянский "Ювентус" ($1,47 млрд) и лондонский "Тоттенхэм" ($1,23 млрд).

Отмечается, что "Реал" вскоре может подвинуть с первого места "Манчестер Юнайтед" благодаря успешным выступлениям в Лиге чемпионов, которую мадридцы в этом году выиграли третий раз подряд. "Барселона" также может опередить англичан после того, как состоится ее реконструкция домашней арены "Камп Ноу".

"Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона" также входят в десятку самых дорогих спортивных клубов мира. В этом рейтинге европейские футбольные клубы идут на втором, третьем и четвертом местах. Лидирует клуб по американскому футболу "Даллас Ковбойз". Его стоимость оценивается в $4,8 млрд.

Ранее Forbes обнародовал список самых богатых спортсменов мира, в котором лидирует американский боксер Флойд Мейвезер.

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