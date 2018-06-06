Духи от Роналду и фаст-фуд от Макгрегора. На чем еще зарабатывают самые богатые спортсмены

6 июня, 2018, 17:00

Дмитрий Марценишин

Самые состояьтельные атлеты давно не ограничиваются заработками на спортивных площадках, но становятся успешными бизнесменами и получают миллионы от рекламы

Традиционно в начале июня влиятельный американский журнал Forbes обнародовал ежегодный список самых богатых спортсменов мира. Значительную долю заработков самых популярных атлетов все еще составляют деньги, заработанные на полях и в ринге. Однако все существеннее становятся доходы в других сферах - рекламе и бизнесе. Еспресо рассказывает на чем делают состояние пять самых богатых спортсменов.

Флойд Мейвезер

Заработок: $285 млн

Возраст: 41 год

Вид спорта: бокс

Страна: США

Флойд Мейвезер стал самым богатым спортсменом мира в четвертый раз за последние семь лет. В 2017 году американский боксер вернулся на ринг ради суперпоединка с самым популярным в мире бойцом смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором.

41-летнему боксеру было ради чего возвращаться - бой вызвал огромный интерес в мире, а его участники получили огромные гонорары. Сам Мейвезер положил в карман за этот поединок $275 млн.

Организаторы только на платной трансляции боя заработали $550 млн - ее купили 4,3 млн зрителей. Это даже несмотря на то, что результат встречи боксера против представителя смешанных единоборств был достаточно прогнозируемым. В итоге чуда не произошло и, после нескольких равных раундов, американец выиграл у Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Прибыль американского боксера оказался втрое большей, чем у Макгрегора, поскольку он также является промоутером и стал соорганизатором шоу. Это помогло Мейвезеру довести свои суммарные доходы за карьеру до $1 млрд и повторить достижения знаменитого баскетболиста Майкла Джордана и гольфиста Тайгера Вудса, которые тоже превзошли отметку в $1 млрд

Еще $10 млн евро Мейвезер за прошлый год заработал благодаря другой деятельности. В частности, рекламным контрактам с Tequila Avion и Hublot. Например, швейцарские мастера выпустили лимитированную серию золотых часов с бриллиантами и изображением боксерских перчаток

Лионель Месси

Заработок: $111 млн

Возраст: 30 лет

Вид спорта: футбол

Страна: Аргентина

Лионель Месси сыграл за "Барселону" очередной отличный сезон, однако потерял лидерство в списке самых богатых спортсменов мира. Аргентинец забил в разных турнирах 45 голов, 34 из них - в чемпионате Испании, где каталонцы уверенно выиграли. Благодаря своей невероятной результативности, Месси в пятый раз в карьере получил "Золотую бутсу" и стал рекордсменом по числу бомбардирских трофеев.

На финансовом фронте главным достижение форварда стало подписание нового контракта с "Барселоной", вернувшее ему звание футболиста с самой большой в мире зарплатой. По соглашению, рассчитаному до 2021 года, аргентинец будет получать, с учетом разнообразных бонусов, $80 млн за сезон.

Остальные прибыли Месси получает от многочисленных спонсоров, среди которых Adidas, Gatorade, Pepsi, Ooredoo, Huawei и Hawkers.

А на 2020 год в китайском городе Наньцзин запланировано открытие тематического парка, посвященного футболисту - Messi Experience Park. На нем Лионель также планирует хорошенько зарабатывать.

Криштиану Роналду

Заработок: $108 млн

Возраст: 33 года

Вид спорта: футбол

Страна: Португалия

Роналду и в свои 33 года продолжает удивлять. В 2017 году он получил второй подряд и пятый в карьере "Золотой мяч", догнав по их количеству Лионеля Месси.

У португальца есть шансы в этом году превзойти аргентинца. Он помог "Реалу" установить уникальное достижение - в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов, а лично шестой раз стал лучшим бомбардиром главного еврокубкового турнира, финал которого состоялся 26 мая в Киеве. Роналду провел очередной впечатляющий сезон, в котором забил 43 гола в различных соревнованиях за мадридский клуб.

В "Реале" португалец зарабатывает $50 млн в год, однако требует от клуба подписание нового контракта до 2022 года на улучшенных условиях. Испанские СМИ утверждают, что форвард хочет получать около $90 млн в год.

Кроме того, у футболиста возникли проблемы с испанским законом - в случае, если Роналду не заплатит штраф в 28 млн евро за сокрытие доходов, он может получить 8 лет тюрьмы. Португалец, якобы, просил клуб оплатить эту сумму, но в "Реале" отказали. После этого нападающий прозрачно намекнул, что может покинуть Мадрид.

Впрочем, у Роналду есть немало других источников доходов. Чего только стоит пожизненный контракт с Nike с ежегодными $24 млн. Также Криштиану рекламирует Herbalife, EA Sports и American Tourister и владеет по всему миру рядом отелей и ресторанов. Португалец основал свою линейку одежды CR7, под которой выпускает обувь, нижнее белье, джинсы и духи.

Еще один актив Роналду - 322 млн подписчиков в соцсетях и статус самого популярного спортсмена мира.

Конор Макгергор

Заработок: $99 млн

Возраст: 29 лет

Вид спорта: смешанные единоборства/бокс

Страна: Ирландия

Конор Макгрегор - главная звезда смешанных единоборств - впервые попал в топ самых богатых спортсменов года. Сделать это не помешал тот факт, что ирландец с 2016 года не провел в октагоне UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) ни одного поединка.

Там Макгерор себе снискал всемирную славу, а состояние сколотил в боксерском ринге. За прошлогодний бой с Флойдом Мейвезером он получил $85 млн. Соперникам настолько понравилось, что они договариваются о второй встрече - на этот раз уже в клетке, по смешанным правилам двух видов.

Пока же Макгрегор напоминает о себе скандальным поведением. В апреле он устроил грубое нападение на автобус с другими бойцами MMA, среди которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбил лобовое стекло автобуса и ранил нескольких спортсменов, за что был арестован полицией. В конце концов, если не удастся повторно договориться с Мейвезером, то интрига в противостоянии с Нурмагомедовым уже гарантирована.

А пока ирландец продолжает извлекать выгоду из своего боксерского дебюта. За какой-то год ирландец заключил множество спонсорских контрактов - с Burger King, Beats by Dre, Monster Energy, David August, BSN, Anheuser-Busch, HiSmile и Betsafe. Кроме того Макгрегор продвигает IT-технологии и является лицом приложений FAST Conor McGregor, MacMoji App, MacTalk App and Mac Life.

Неймар

Заработок: $90 млн

Возраст: 26 лет

Вид спорта: футбол

Страна: Бразилия

Прошлым летом Неймар стал самым дорогим футболистом мира. Бразильца за $250 у "Барселоны" купил ПСЖ. В целом расходы парижского клуба на трансфер составили $600 млн. По соглашению с разнообразными бонусами французский клуб должен выплатить форварду к 2022 году $350 млн.

Впрочем, есть большая вероятность, что Неймар покинет ПСЖ уже в этом году. Форварда не устраивает уровень французского чемпионата, а его одноклубников - особое положение бразильца в клубе. Еще более скверным настроение звезды стало после полученной зимой травмы, из-за которой он пропустил весеннюю часть сезона.

Неймар уже этим летом может оказаться в мадридском "Реале", который, похоже, готов установить новый трансферный рекорд.

За пределами футбольного поля Неймар также хорошо зарабатывает и имеет контракты с Nike, Red Bull, Gillette, McDonalds и Beats Dre.

Что в остальных видов

В целом в нынешнем топ-100 Forbes оказались представители девяти видов спорта - кроме футбола, бокса и MMA, это американский футбол, бейсбол, автогонки, легкая атлетика, гольф и крикет.

Так самым богатым баскетболистом мира является американец Леброн Джеймс ($85,5 млн), который среди прочего инвестировал в футбольный клуб "Ливерпуль" и владеет 2% акций англичан. Среди автогонщиков больше всего получает британский пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон ($51 млн). Самый богатый бейсболист - Клейтон Кершоу из США ($34,5 млн), гольфист - Тайгер Вудс ($43,3 млн), теннисист - швейцарец Роджер Федерерр ($77,2 млн). Единственный легкоатлет в этом списке - ямаец Усэйн Болт в прошлом году заработал $31 млн - из этой суммы $30 млн - спонсорские контракты с Gatorade, Hublot, Puma. И это наиболее непропорционального распределения между спортивными и посторонними прибуками.

На этот раз ни один украинец в топ-100 не попал. В прошлом году там находился боксер Владимир Кличко с $21,5 млн полученными за бой с британцем Энтони Джошуа, который стал последним в его карьере.