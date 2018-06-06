Forbes назвал самого богатого спортсмена мира
Об этом сообщает официальный сайт Forbes.
Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер. За прошлый год американец заработал $285 млн, из них $275 млн за бой с Конором Макгрегором. Сам ирландский боец MMA, который дрался с Мейвезером за боксерскими правилами, расположился на четвертом месте - $99 млн.
Первая десятка рейтинга Forbes выглядит так:
1. Флойд Мэйуэзер (США, бокс) - $285 млн
2. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - $111 млн
3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - $108 млн
4. Конор МакГрегор (Ирландия, ММА) - $99 млн
5. Неймар (Бразилия, футбол) - $90 млн
6. ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол) - $85,5 млн
7. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - $77,2 млн
8. Стивен Карри (США, баскетбол) - $76,9 млн
9. Мэтт Райан (США, американский футбол) - $67,3 млн
10. Мэттью Стеффорд (США, американский футбол) - $59,5 млн
- В прошлом году самым богатым спортсменом мира стал Криштиану Роналду.
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