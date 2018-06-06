Forbes назвал самого богатого спортсмена мира

6 июня, 2018, 11:05

Американское издание Forbes назвало самого богатого спортсмена мира

Об этом сообщает официальный сайт Forbes.

Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер. За прошлый год американец заработал $285 млн, из них $275 млн за бой с Конором Макгрегором. Сам ирландский боец MMA, который дрался с Мейвезером за боксерскими правилами, расположился на четвертом месте - $99 млн.

Первая десятка рейтинга Forbes выглядит так:

1. Флойд Мэйуэзер (США, бокс) - $285 млн

2. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - $111 млн

3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - $108 млн

4. Конор МакГрегор (Ирландия, ММА) - $99 млн

5. Неймар (Бразилия, футбол) - $90 млн

6. ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол) - $85,5 млн

7. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - $77,2 млн

8. Стивен Карри (США, баскетбол) - $76,9 млн

9. Мэтт Райан (США, американский футбол) - $67,3 млн

10. Мэттью Стеффорд (США, американский футбол) - $59,5 млн