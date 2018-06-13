Европарламент поддержал выделение 1 млрд евро Украине

13 июня, 2018, 14:22

Европарламент поддержал предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Европарламент проголосовал за поддержку выделения нового транша в сумме 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Если все будет хорошо, то первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 голосов "за" и 124 - "против", - подчеркнул журналист.

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and against 124 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 июня 2018 г.

На прошлой неделе стало известно, что Европарламент во время пленарного заседания планирует проголосовать за резолюцию относительно выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Впрочем, парламентари поддержали бы это решение лишь при условии принятия законопроекта об Антикоррупционном суде.

7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти. 11 июня закон подписал президент Петр Порошенко.