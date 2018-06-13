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Европарламент поддержал выделение 1 млрд евро Украине

Европарламент поддержал предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Европарламент проголосовал за поддержку выделения нового транша в сумме 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Если все будет хорошо, то первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 голосов "за" и 124 - "против", - подчеркнул журналист.

На прошлой неделе стало известно, что Европарламент во время пленарного заседания планирует проголосовать за резолюцию относительно выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Впрочем, парламентари поддержали бы это решение лишь при условии принятия законопроекта об Антикоррупционном суде.

7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти. 11 июня закон подписал президент Петр Порошенко.

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