В ЕС через неделю хотят голосовать за предоставление 1 млрд евро Украине. Но если одобрит Антикоррупционный суд
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что соответствующий вопрос уже был включен в повестку дня пленарного заседания законодательного органа ЕС 12 июня.
В частности, в крупнейшей политической группе Европейской народной партии отметили, что имеют высокий уровень ожиданий по поводу окончательного голосования за закон об Антикоррупционном суде.
"Однако если этого не произойдет, то, принимая во внимание долгую задержку в имплементации этой антикоррупционной структуры, мы решили, что законодательный текст о макрофинансовой помощи должен быть исключен из повестки дня заседания Европарламента на следующей неделе в Страсбурге", - говорится в заявлении группы.
Соответствующую позицию поддержал, в частности, докладчик по этому вопросу в Европарламенте Ярослав Валеса.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- Тогда Комитет Рады не определился в отношении двух положений законопроекта, в том числе относительно ключевого из них - права вето международных экспертов по поводу кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.
- Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
- Сегодня президент Петр Порошенко представил в Верховной Раде поправку к закону об Антикоррупционном суде, которая былао согласована с международными партнерами
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