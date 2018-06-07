В ЕС через неделю хотят голосовать за предоставление 1 млрд евро Украине. Но если одобрит Антикоррупционный суд

7 июня, 2018, 13:07

Европарламент на следующей неделе планирует проголосовать резолюцию о выделении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, но при условии одобрения законопроекта об Антикоррупционном суде

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что соответствующий вопрос уже был включен в повестку дня пленарного заседания законодательного органа ЕС 12 июня.

В частности, в крупнейшей политической группе Европейской народной партии отметили, что имеют высокий уровень ожиданий по поводу окончательного голосования за закон об Антикоррупционном суде.

"Однако если этого не произойдет, то, принимая во внимание долгую задержку в имплементации этой антикоррупционной структуры, мы решили, что законодательный текст о макрофинансовой помощи должен быть исключен из повестки дня заседания Европарламента на следующей неделе в Страсбурге", - говорится в заявлении группы.

Соответствующую позицию поддержал, в частности, докладчик по этому вопросу в Европарламенте Ярослав Валеса.