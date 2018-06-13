Apple запретила добывать криптовалюту на своих устройствах
Об этом пишет AppleInsider.
Основной причиной для внесения нового пункта в правила использования устройств считается недостаточный ресурс батарей, которые моментально разряжаются, если устройства используются для майнинга. Apple удалит все приложения для майнинга криптовалюты из App Store уже в ближайшее время.
Издание отмечает, что устройства Apple мало пригодны для добычи криптовалюты из-за слабых процессоров и видеокарты, которых просто не хватает для полноценного майнинга.
Впервые Apple начала удалять приложения для добычи криптовалюты и криптовалютных бирж еще в 2013 году, сославшись на "неопределенные правила пользования". Позже приложения вернулись в App Store, а в конце 2017 года сервис криптобиржи Coinbase стал лидером в магазине приложений, обогнав Facebook и Instagram.
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