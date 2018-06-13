Apple запретила добывать криптовалюту на своих устройствах

13 июня, 2018, 12:57

Компания Apple официально запретила майнить криптовалюту в приложениях для iPhone и iPad

Об этом пишет AppleInsider.

Основной причиной для внесения нового пункта в правила использования устройств считается недостаточный ресурс батарей, которые моментально разряжаются, если устройства используются для майнинга. Apple удалит все приложения для майнинга криптовалюты из App Store уже в ближайшее время.

Издание отмечает, что устройства Apple мало пригодны для добычи криптовалюты из-за слабых процессоров и видеокарты, которых просто не хватает для полноценного майнинга.

Впервые Apple начала удалять приложения для добычи криптовалюты и криптовалютных бирж еще в 2013 году, сославшись на "неопределенные правила пользования". Позже приложения вернулись в App Store, а в конце 2017 года сервис криптобиржи Coinbase стал лидером в магазине приложений, обогнав Facebook и Instagram.