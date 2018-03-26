Художник спрятал в картинах ключи к биткоинам на $10 тысяч и ждет, пока кто-то разгадает шифр
Издание Gizmodo обратило внимание на работы американского художника Энди Боча (Andy Bauch) из серии New Money, в которых тот исследует криптосферу. На картинах Боча, собранных из блоков конструктора Lego, зашифрованные ключи к криптовалютным кошелькам, общая стоимость активов которых на конец марта составляет около $ 10 тысяч.
Боч заинтересовался криптовалютой в 2013 году, однако, отмечает он, не догадался закупить столько токенов, чтобы сейчас оказаться "сказочно богатым". Он распределил свои монеты в несколько кошельков и зашифровал код к каждому на картине.
"Cannabiscoin, который при покупке стоил $ 10", Энди Боч, 2018 год
"Биткоин, который при покупке стоил $ 40" и "биткоин, который при покупке стоил $ 50", Энди Боч, 2016 год
Получить доступ к кошельку может любой, кто разгадает код.
Картины Боча также можно приобрести - художник обещает покупателям дать подсказки для расшифровки ключа. Сейчас картины Боча выставляются в галерее Castelli Art Space в Лос-Анджелесе.
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