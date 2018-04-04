Биткоины за снимок пениса и вагины. Появилась платформа, где можно заработать на валюту интимными фото
Платформа называется CockBlockchain.
Компания разработала технологию, с которой можно безопасно и анонимно обмениваться интимными снимками и за фото частей тела получать криптовалюту.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, далее пользователи могут фотографировать интимные части тела и отправлять другим юзерам. Изображение автоматически проверит технология PVRT, которую разработала CamSoda. Она создана специально для распознавания пенисов и вагин.
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Для привлечения других участников к взаимодействию пользователям предлагают оставить небольшое 20-значное описание в шапке профиля. Чтобы увидеть снимки другого человека, необходимо отправить заявку и получить подтверждение. После этого можно будет обмениваться фото или даже биткоинами.
Использование платформой технологии блокчейн делает обмен интимными снимками безопасным. Несовершеннолетние пользователи зарегистрироваться не смогут.
- Напомним, девушка-фотограф из Дании знакомится с людьми, а потом всего за полчаса доводит их до максимальной психологической близости и делает фото.
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