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Биткоины за снимок пениса и вагины. Появилась платформа, где можно заработать на валюту интимными фото

Сервис CamSoda запустил инструмент, сочетающий в себе секс-переписку и блокчейн

Платформа называется CockBlockchain.

Компания разработала технологию, с которой можно безопасно и анонимно обмениваться интимными снимками и за фото частей тела получать криптовалюту.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, далее пользователи могут фотографировать интимные части тела и отправлять другим юзерам. Изображение автоматически проверит технология PVRT, которую разработала CamSoda. Она создана специально для распознавания пенисов и вагин.

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Для привлечения других участников к взаимодействию пользователям предлагают оставить небольшое 20-значное описание в шапке профиля. Чтобы увидеть снимки другого человека, необходимо отправить заявку и получить подтверждение. После этого можно будет обмениваться фото или даже биткоинами.

Использование платформой технологии блокчейн делает обмен интимными снимками безопасным. Несовершеннолетние пользователи зарегистрироваться не смогут.

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