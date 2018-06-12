Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне, - Климпуш-Цинцадзе
Об этом сообщает Espreso.TV.
"Пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на высшем уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с другими нашими партнерами, чтобы все же иметь эту возможность", - подчеркнула вице-премьер.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что на сегодняшний день у Украины самый высокий уровень сотрудничества со всеми подписантами хартии об особом сотрудничестве.
Также она напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашен на саммит Альянса и добавила, что украинская сторона будет работать до последнего, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО состоялось.
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Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ущемляет права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.
- Напомним, генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.
- Впрочем, официальные представители НАТО заверили, что Альянс не будет менять политику в отношении Украины из-за препятствования Венгрии
- А государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал Венгрию поддержать Украину в отношении НАТО и российской агрессии.
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