Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне, - Климпуш-Цинцадзе

12 июня, 2018, 19:02

Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции "Опыт создания государства Израиля: уроки для Украины"

Об этом сообщает Espreso.TV.

"Пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на высшем уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с другими нашими партнерами, чтобы все же иметь эту возможность", - подчеркнула вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что на сегодняшний день у Украины самый высокий уровень сотрудничества со всеми подписантами хартии об особом сотрудничестве.

Также она напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашен на саммит Альянса и добавила, что украинская сторона будет работать до последнего, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО состоялось.

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Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ущемляет права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.