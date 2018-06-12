Норвегия пригласит к себе вдвое больше морских пехотинцев США

12 июня, 2018, 22:09

Норвегия обратится к США с запросом об удвоении количества пехотинцев в стране, а Вашингтон хочет построить базу в 65 километрах к югу от Осло

Об этом сообщает Голос Америки.

Правительство в Осло все больше беспокоит политика России после аннексии Крыма в 2014 году.

В конце года около 330 морпехов должны покинуть Норвегию. Контингент прибыл в январе 2017 года с целью проведения боевых учений в зимних условиях. Это - первое иностранное военное подразделение, расположенное в Норвегии, стране-участнице НАТО, со времени Второй мировой войны. Его размещение вызвало негативную реакцию России, где заявили об ухудшении двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Норвегии Айне Ерксен Сорейде сказала журналистам, что это решение не означает создания постоянной базы США в Норвегии.

"На норвежской земле нет американских баз", - подчеркнула она, добавив, что это решение получило широкую поддержку парламента.

Осло все же обратится с просьбой в Вашингтон прислать 700 морских пехотинцев, по сравнению с 330, размещенных там сегодня. К тому же, США хотят построить базу, которая будет принимать до четырех истребителей, в 65 километрах к югу от Осло. Это будет осуществлено в рамках Европейской инициативы заверения, которая была начата после аннексии Крыма Россией в 2014 году.