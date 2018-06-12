Минрегион предлагает отменить обязательное строительство мусоропроводов в многоэтажках. Почему

12 июня, 2018, 18:43

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает отменить обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных домах

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

В изменениях к ГСН относительно жилых домов министерство предлагает отменить обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках.

По мнению заместителя министра, мусоропроводы в многоэтажках - пережиток советского прошлого, который сегодня не имеет ничего общего с ответственным обращением с отходами и бережливым отношением к экологии и природе вообще.

"Ужасная антисанитария, вонь и грязь из-за нерегулярной чистки мусоропроводов и из-за того, что люди выбрасывают в них все, что угодно, приводит к тому, что подъезды наших домов тоже превращаются в свалки. Для большинства стран Европы мусоропроводы уже давно табу и мы должны также отказываться от этой нормы", - отметил Парцхаладзе.

Согласно изменениям, необходимость устройства мусоропроводов в жилых домах будет определяться с учетом принятой в населенном пункте системы обращения с отходами. При этом, в специализированных домах для людей с инвалидностью и лиц пожилого возраста обязательная норма по проектированию мусоропроводов будет сохранена.

"В частности, вакуумный (или пневматический) способ сбора бытовых отходов в жилых домах может стать цивилизованной заменой устаревших мусоропроводов. Это будет способствовать чистоте в жилых домах населенных пунктов и улучшению экологической ситуации", - добавил заместитель министра.