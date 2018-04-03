В Минрегионе предлагают запретить парковку внутри жилых кварталов

3 апреля, 2018, 16:34

Министерство регионального развития обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов

Об этом сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Заместитель призвал гармонизировать жилое пространство и использовать его на благо жителей домов, создавая детские игровые площадки и удобные зоны для отдыха.

“Согласно обновленным нормам, организация мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, что ограничивает квартал. Сегодня жилые дворы перенасыщены хаотичными парковками, что не только портит их внешний вид, но и несет угрозу для безопасности жизни людей из-за загазованности воздуха и блокирования проездов пожарной и другой спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций”, - заявил он.

Новый проект "Планировка и застройка территорий" рекомендует размещать гаражи и автостоянки легковых автомобилей на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в удаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи. В соответствии с типом жилой застройки допускается устройство подземных и встроенных в жилые дома гаражей, а также открытых автостоянок.

В исторических и центральных районах городов допускается проектирование только подземных парковок для автомобилей.

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Расстояние от места жительства собственника транспортного средства до гаражей или автостоянок постоянного хранения не должно превышать 700 м, а в условиях реконструкции или ремонта - 1000 м. Автостоянки для гостей рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, что ограничивает квартал, на расстоянии не более 150 м от дома.