В Украине планируют запретить парковаться на тротуарах
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Согласно предложенным изменениям в государственных строительных нормах, не допускается проектирование временных автостоянок:
- на тротуарах;
- вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного движения;
- вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения регулируемого движения и магистралей районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта.
Обновленные государственные строительные нормы будут распространяться на проектирование новых и реконструкцию существующих улиц и дорог.
Новый проект ДБН относительно улиц и дорог разработан на замену аналогичного ДБН 2001 года, уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.
- Напомним, в Минрегионе предлагали запретить парковку внутри жилых кварталов.
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