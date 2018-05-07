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В Украине планируют запретить парковаться на тротуарах


фото: Vgorode.ua
Министерство регионального развития планирует запретить временные парковки на тротуарах и вдоль проезжих частей

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Согласно предложенным изменениям в государственных строительных нормах, не допускается проектирование временных автостоянок:

- на тротуарах;

- вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного движения;

- вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения регулируемого движения и магистралей районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта.

Обновленные государственные строительные нормы будут распространяться на проектирование новых и реконструкцию существующих улиц и дорог.

Новый проект ДБН относительно улиц и дорог разработан на замену аналогичного ДБН 2001 года, уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.

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