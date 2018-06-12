Гройсман посоветовал Линчевскому во внерабочее время ходить в хоспис

12 июня, 2018, 20:55

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с руководством министерства здравоохранения в связи с ситуацией, сложившейся вокруг комментария отчета Счетной палаты в части лечения онкобольных за рубежом

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Премьер-министр сказал, что знает заместителя министра Александра Линчевского, как врача практика, который сталкивается с различными ситуациями.

"Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества – на конкретных действиях", - сказал Гройсман.

В ответ Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова, взятые из закрытого заседания, были искажены, хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.

Глава правительства отметил, что говорить можно много, но есть действия.

"Предлагаю больше уделить внимание в вашей профессиональной деятельности, как врача, уходу, сопровождению и лечению онкобольных. Это проявит все ваши качества и не будет других толкований ваших слов. Найдите хоспис, онкобольницу – в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек – помогите и поддержите", - добавил глава правительства.