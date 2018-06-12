Гройсман посоветовал Линчевскому во внерабочее время ходить в хоспис
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Премьер-министр сказал, что знает заместителя министра Александра Линчевского, как врача практика, который сталкивается с различными ситуациями.
"Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества – на конкретных действиях", - сказал Гройсман.
В ответ Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова, взятые из закрытого заседания, были искажены, хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.
Глава правительства отметил, что говорить можно много, но есть действия.
"Предлагаю больше уделить внимание в вашей профессиональной деятельности, как врача, уходу, сопровождению и лечению онкобольных. Это проявит все ваши качества и не будет других толкований ваших слов. Найдите хоспис, онкобольницу – в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек – помогите и поддержите", - добавил глава правительства.
- 15 мая состоялось заседание Счетной палаты по программе "Лечение граждан Украины за рубежом”. Со временем в сети начали появляться отдельные фрагменты из стенограммы, с вырванными из контекста цитатами Александра Линчевского. Замминистра во время выступления якобы заявил "Это рак. Они все умрут".
- Еще 4 июня заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский извинился за неудачно использованный высказывание о неэффективном лечение онкобольных за рубежом.
- Тем временем и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала скандал с участием своего заместителя Александра Линчевского "охотой на ведьм".
- Дисциплинарная комиссия предлагает премьер-министру закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.
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